Die 132. Kanton-Messe läuft reibungslos und stellt auf mehreren Ebenen neue Rekorde auf.

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 132. Kanton-Messe hat die Aufmerksamkeit von Ausstellern aus der ganzen Welt auf sich gezogen und sie zur Teilnahme bewogen. Seit ihrer Eröffnung am 15. Oktober 2022 überzeugt sie mit einem reibungslosen Ablauf und hat mehrere neue Rekorde aufgestellt. Durch die Förderung des gegenseitigen Kennenlernens zwischen Anbietern und Käufern hat die Veranstaltung die Qualität des internationalen Handels auf ein völlig neues Niveau gehoben. Bis zum 24. Oktober besuchten mehr als 10,4 Millionen Menschen die offizielle Website der Kanton-Messe und die Zahl der Besuche überstieg 38 Millionen, was im Vergleich zu ihrer letzten Veranstaltung einem Anstieg von 3,27 % bzw. 13,75 % entspricht.

Die interaktive Multimedia-Bekanntgabe finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9110351-132nd-canton-fair/

Die erweiterte Ausstellung stellt auf mehreren Ebenen neue Rekorde auf

Die diesjährige Veranstaltung zog 35.000 Aussteller an, 40 % mehr als bei der vorherigen Veranstaltung. Unter den Ausstellern befanden sich rund 5.000 Spitzenunternehmen, darunter einige der führenden chinesischen Hightech-Firmen und andere alteingesessene Unternehmen, was einem Zuwachs von 5 % gegenüber der vorherigen Veranstaltung entspricht. Auch die Gesamtzahl der Exponate stieg um 10 % auf über 3,3 Millionen.

Darüber hinaus hat die Veranstaltung einen neuen Rekord in Bezug auf die Anzahl der Länder und Regionen, in denen die Einkäufer ansässig sind, aufgestellt; 510.000 Einkäufer aus 229 Ländern und Regionen hatten sich angemeldet. 72 große multinationale Unternehmen nahmen an der Messe teil, was einer Zunahme um 41,18 % entspricht.

Unter den zahlreichen unterstützenden Dienstleistungen stach die Unternehmenszusammenführung als eine hervor, die den Teilnehmern die meisten Ergebnisse lieferte.

Mit Blick auf 46 Schlüsselmärkte und 26 Länder der Neuen Seidenstraße bot die Kanton-Messe eine Reihe von professionellen Unterstützungsdiensten für bestimmte Kunden in Schlüsselsektoren an.

Die Kanton-Messe bewarb und förderte mit ihren vielen Unterstützungsdiensten hochwertige, in China hergestellte Produkte, indem sie den Austausch, die Interaktion und die genaue Abstimmung zwischen Käufern und Lieferanten erleichterte und sie beim Geschäftsabschluss unterstützte. Zu den herausragenden Veranstaltungen und Dienstleistungen gehörten eine Unternehmenszusammenführung für führende multinationale Unternehmen, Handelsförderungsaktivitäten im Rahmen der „Dualen Zirkulation", über 80 „Trade Bridge"-Werbekampagnen für globale Anbieter und Einkäufer, eine Handelsförderungsveranstaltung mit dem Titel „Discover Canton Fair with Bee and Honey" und 200 neue Produkteinführungen in sieben wichtigen Sektoren.

Die Veranstaltung fördert die Belebung des ländlichen Raums

Um das Wachstum und die Entwicklung ländlicher Sektoren zu fördern, hat die Kanton-Messe eine spezielle Zone namens „Rural Vitalization" (Belebung des ländlichen Raums) eingerichtet, an der sich 933 Unternehmen aus 21 chinesischen Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen beteiligen. Die Aussteller präsentieren 46.400 Produkte, darunter 12.400 neue Angebote und 9.900 umweltfreundliche kohlenstoffarme Lösungen.

Die Online-Plattform der Kanton-Messe wird noch bis zum 15. März 2023 zugänglich sein und weiterhin sofortige Kommunikations- und Handelsvermittlungsdienste anbieten. Mit erweiterten Servicezeiten soll die Veranstaltung den Ausstellern weltweit helfen, Aufträge zu akquirieren und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Um weitere Informationen zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich an caiyiyi @ cantonfair.org.cn .

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1940785/Video.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1940787/Photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-132-kanton-messe-lauft-reibungslos-und-stellt-auf-mehreren-ebenen-neue-rekorde-auf-301671919.html