Das 5. Chinesische Kostümfestival des Nationalen Seidenmuseums Chinas schließt sich mit dem Han-Kostümfestival in Paris zusammen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Chinesische Kostümfestival 2022, auch: Hanfu-Festival, (das „Festival") wurde am 5. November in Hangzhou, China, mit dem Thema „Stil der Han- und Jin-Dynastien" offiziell eröffnet.

Es wird vom Nationalen Seidenmuseum Chinas ausgerichtet und es ist dazu das erste Mal, dass das Festival mit der Hanfu-Gemeinschaft in Paris zusammenarbeitet. Durch die Präsentation von traditionellen chinesischen Stilen und chinesischer Kultur werden Fans von Hanfu in Hangzhou und Paris zusammengebracht und es werden chinesische Geschichten mit der Welt geteilt. Die Aktivitäten, die vom 5. bis 6. November in Hangzhou stattfanden, wurden live gestreamt und erhielten mehr als 2,5 Millionen Ansichten.

Der Höhepunkt des diesjährigen Festivals war der „Abend der chinesischen Kostüme", der am Abend des 5. Novembers stattfand. Die Feier umfasste eine Modenschau mit chinesischen Kostümen aus den Han- und Jin- Dynastien sowie mehrere thematische Anekdoten, wie etwa „Wei Qing" (ein bedeutender General in der Han-Dynastie), „Die Ballade von Mulan" und „Erzählungen von Liangzhou".

In Paris wurde das erste Han-Kostümfestival von der Mugua Association in Paris und dem Nationalen Seidenmuseum Chinas gemeinsam organisiert, um chinesische traditionelle Kostüme und Kultur zu fördern. Ab dem 5. November finden in Paris eine Reihe von Kollaborationsveranstaltungen statt, darunter die Tour zu einer Sonderausstellung von „Tusche in Bewegung: Eine Geschichte der chinesischen Malerei im 20. Jahrhundert" im Musée Cernuschi / Le musée des arts de l'Asie, ein Einführungsseminar zu klassisch chinesischer Make-up-Kunst und mehrere Veranstaltungen mit Präsentationen von chinesischer Kultur und kulinarischen Köstlichkeiten.

„Das Hanfu-Festival, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Seidenmuseum Chinas und der Hanfu-Gemeinschaft in diesem Jahr in Paris, ist eine fantastische Gelegenheit, dem globalen Publikum die Erzählungen der chinesischen Geschichte und Kultur nahezubringen", erklärte Herr Piaia Nicolas, Direktor der L'Alliance Française von Hangzhou, während der Eröffnungszeremonie des Hanfu-Abends.

Das Festival wurde 2018 mit der Absicht ins Leben gerufen, ein lebendiges kulturelles Zentrum für Wissen und Austausch für junge Menschen zu schaffen, die ein starkes Interesse an traditionellen chinesischen Kostümen haben. Das Museum zeigt nicht nur kostbare archäologische Textilien, sondern bietet auch verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten für die jüngere Generation von Hanfu-Begeisterten. Jedes Jahr wird ein besonderes Thema vorgestellt, um spektakuläre Ausstellungen und Veranstaltungen für kulturellen Austausch zusammenzubringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1940308/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-5-chinesische-kostumfestival-des-nationalen-seidenmuseums-chinas-schlieWt-sich-mit-dem-han-kostumfestival-in-paris-zusammen-301671871.html

Rückfragen & Kontakt:

Miss Li,

+86-571-87153732,

lijinfang @ cnsilkmuseum.org