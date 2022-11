Neues Sportmagazin „Erika“ erscheint erstmalig

Am 9. November erscheint das Sportmagazin "Erika" und präsentiert Sport als gesamtgesellschaftliches Phänomen abseits von aktuellen Ergebnissen und Ranglisten.

Wien (OTS) - „Anders“ lautet das Thema der ersten Ausgabe des neuen Sportmagazins Erika. „Es ist einerseits unser Heftthema, passt aber auch zu unserem Verständnis von Sportjournalismus“, erklären die Chefredakteure und Herausgeber Harald Triebnig und Matthias Köb vom buero balanka. „Im Sport findet man so viele Themen, bei denen es Parallelen zum Leben der Leser:innen gibt oder die auch gesellschaftliche Relevanz haben. Wir verstehen Sport als wichtigen Teil unserer Gesellschaft und Kultur. Daher geht es bei Erika nicht um Ergebnisse und aktuelle Berichterstattung, sondern um Zusammenhänge, um Faszination, um Begeisterung und Fehlentwicklungen“, erklärt Triebnig.

So erzählt beispielsweise Basketball-Star Jakob Pöltl in der ersten Ausgabe über sein Leben in einer anderen Welt, das Desinteresse an Basketball hierzulande und die vermeintliche Bubble, in der Sportler:innen leben. Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres Anna Gasser spricht in einem sehr persönlichen Doppel-Interview gemeinsam mit ihrer Schwester Eva über die enge Geschwister-Beziehung, Neid und die Unterschiede zwischen den beiden Sport-Schwestern. Eine Reportage führt Erika an den Weissensee nach Kärnten und erklärt, warum sich dieser einmal jährlich in eine holländische Enklave verwandelt und was das mit James Bond und dem Klimawandel zu tun hat.

„Uns war es auch extrem wichtig, dass wir eine große Bandbreite an Sportarten abdecken. Sport besteht ja auch in Österreich nicht nur aus Skifahren und Fußball“, so Köb. „Wir haben Geschichten von Schach über Darts bis hin zu Eisschnelllauf. Und wir sind überzeugt, dass diese Geschichten – mit all den Hintergründen – auch für Menschen interessant sind, die sich nicht so intensiv mit diesen Sportarten beschäftigen.“



Ab 2023 soll Erika vorerst zweimal jährlich – im Mai und im November – erscheinen. Die erste Ausgabe finanziert sich mit Inseraten und einer Förderung der Wirtschaftsagentur Wien. Künftig soll die Finanzierung vor allem durch Abos erfolgen, wobei es für (Sport)Vereine und Firmen dank Gruppen-Abonnements besondere Konditionen gibt.

Erika – Sportkultur. Monothematisch.

Erscheinungstermin: 9. November 2022

Umfang: 100 Seiten (inkl. Umschlag)

Erhältlich unter: www.erika-sportmagazin.at sowie im gut sortierten Zeitschriftenhandel

Erscheinungsintervall: halbjährlich

Preis Einzelheft: 7,50 Euro

Herausgeber: Matthias Köb & Harald Triebnig

Redaktion: Eva Reisinger, Fabian Graber, Robert Maruna, Adrian Engel

Art Direktion: Daniela Bily / be the rhythm studio

Medieninhaber: buero balanka OG

Rückfragen & Kontakt:

Harald TRIEBNIG

Telefon: +43 650 5426 131

E-Mail: harald @ buero-balanka.at oder redaktion @ erika-sportmagazin.at