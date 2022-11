Advent der Dörfer in der Fuschlseeregion erleben

Adventmärkte, Krampusläufe und Laternenwanderungen - vom 26. Nov. bis 18. Dez. in Koppl-Guggenthal, Ebenau, Hof, Faistenau, Hintersee und Fuschl am See.

ADVENT DER DÖRFER



Bereits zum zehnten Mal laden die Adventmärkte rund um den Fuschlsee von 26. Nov. bis 18. Dez. zum stimmungsvollen ADVENT DER DÖRFER nach Koppl-Guggenthal, Ebenau, Faistenau und Hof bei Salzburg.



Zu den 4 Adventmärkten von „Advent der Dörfer“ zählen:

Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl

Advent im Ebenauer Brunnengarten

Advent im Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee

Advent unter der Linde in Faistenau





Die vier Adventmärkte sind seit 2014 auch Teil des „Salzkammergut Advent“. Nach Covid-bedingten Absagen in den Vorjahren ist die Freude heuer besonders groß. An allen Adventmärkten ist auch ein Kinderprogramm geplant.



ADVENTREGION



Darüber hinaus machen geführte Joseph Mohr-Laternenwanderungen in Hintersee, besinnliche Musikabende im Heimatmuseum Rauchhaus Mühlgrub in Hof bei Salzburg sowie ein kleiner und feiner Adventmarkt am Kirchenplatz in Fuschl am See die Region zur „Adventregion“. Auch zahlreiche Krampusläufe laden zum Besuch ein, vielerorts direkt am Dorfplatz, aber auch teils vor beeindruckender und einzigartiger Naturkulisse wie etwa dem Satzstein in der Gemeinde Hintersee oder in der Plötz in Ebenau.

Zauberhaftes Kunsthandwerk und liebevoll gebastelte Geschenke, fein duftende Adventkränze, Kletzenbrot oder Geselchtes. Die Magie des Advents entfaltet sich auf den Adventmärkten und Handwerksvorführungen oder beim Verzehr von feinsten, über dem offenen Feuer zubereiteten Schmankerln.

Wie rund um das Guggenthaler Kircherl, mit seinen kleinen wärmenden Feuerstellen, beim Advent im Ebenauer Brunnengarten, welcher einer der ältesten Adventmärkte der Region ist, oder beim Advent unter der 1.000-jährigen Linde in Faistenau.

Musikalisch führen diverse Gruppen und Ensembles aus der Region auf zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten durch den Advent in der Fuschlseeregion, von Stubenmusik, über Gesang bis hin zu weihnachtlichen Konzerten, wie dem Fuschlseer Adventsingen im K.U.L.T. in Hof bei Salzburg.

ADVENTPAUSCHALE

Fuschlseeregion „Advent-Package“: zwei Übernachtungen inkl. Frühstück, 1 Gratis Heißgetränk inkl. Häferl zum mit nach Hause nehmen auf einem Adventmarkt nach Wahl, ab € 175,- pro Person. Buchbar über incoming @ fuschlseeregion.com.

