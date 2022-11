Michael Toms mit Asset Up mit neuer Adresse in 1040 Wien – Potenziale für Immobilien erkennen und heben

Breite Immobilien-Expertise für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Hand

Die Zeiten sind am Immobilienmarkt besonders herausfordernd, der Markt hat sich in wenigen Monaten gedreht. Die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Kapital, Baumaterial und Personal verändern Zeit- und Kostenpläne laufend.“ Michael Toms

Wien (OTS) - Asset Up berät Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen seit 2019 dabei, den Wert ihrer Immobilien zu steigern und sämtliche Entwicklungspotenziale aufzuzeigen – mit Schwerpunkt auf Ostösterreich. Nach drei erfolgreichen Geschäftsjahren ist das Unternehmen in größere Büroräumlichkeiten in den 4. Bezirk gezogen. Ab sofort ist das Beratungsunternehmen mit vier Beschäftigten unter der neuen Adresse Schwindgasse 14/7 angesiedelt. Das Unternehmen verfügt über technische, wirtschaftliche und Projektmanagement-Expertise – im Neubau, im Bestand oder bei Renovierungen. Das schließt die Begleitung von Behördenverfahren mit ein.



Gründer Michael Toms ist Immobilienexperte und Ziviltechniker für Bauingenieurwesen. Der 39jährige verfügt über jahrelange Praxis in Bauplanung, -ausführung und Immobilien-Developments. Er erklärt: „Die Zeiten sind am Immobilienmarkt besonders herausfordernd, der Markt hat sich in wenigen Monaten gedreht. Die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Kapital, Baumaterial und Personal verändern Zeit- und Kostenpläne laufend.“

Toms berät auch auf Käuferseite und engagiert sich in besonderen Fällen selbst als Bauträger bzw. Developer. Für 2023 ist ein weiterer Ausbau des Beratungsangebots für Kommunen geplant, hier kann die Asset Up GmbH auf einige besonders erfolgreiche Projekte verweisen (mehr auf https://assetup.eu/leistungen).



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Goiser

thomas @ goiser.at

0664 2410268