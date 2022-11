ALBERTINA: Listen like Basquiat

Lieblingsmusik des Künstlers am 11.11. in der Ausstellung

Wien (OTS) - In seinem Atelier lief pausenlos Musik, er hatte über 3.000 Schallplatten, war DJ und produzierte sogar sein eigenes Album: Jean-Michel Basquiat lebte nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Musik!

Vor allem Jazz und Bepop hatten es ihm angetan. In unzähligen seiner Werke zeigen sich direkte Referenzen zur Musik: Was liegt da näher als die Werke Basquiats zu denselben Klängen zu betrachten, die auch den Künstler beeinflusst haben?



Die ALBERTINA lädt daher am 11. 11. von 19 bis 22 Uhr zu „Late Night and Music“, einem besonderen Ausstellungsevent: DJ MOONSHINE BUNNY legt dabei die Lieblingsplatten des Künstlers live in der Ausstellung auf.

Für BesucherInnen im stilechten 80er Jahre Outfit ist der Eintritt gratis!



Einen Vorgeschmack auf Basquiats Lieblingsmusik können Interessierte übrigens vorab genießen: auf Spotify gibt es unter dem Titel „Listen like Basquiat“ eine Playlist der ebenfalls aktuell laufenden Basquiat-Ausstellung in New York.

Basquiat: Vom Außenseiter zum ersten schwarzen Kunst-Star

Er wurde nur 27 Jahre alt und reiht sich nahtlos in die Riege jener verstorbenen Genies ein, die ihre Nachwelt von Grund auf verändert haben: Jean-Michel Basquiat ist der erste afro-amerikanische Künstler, der sich trotz vehementer Gesellschaftskritik in einem ausschließlich von Weißen dominierten Feld durchsetzte und Weltruhm erlangte. Das, obwohl seine Kunst eine radikale Anklage gegen Besitz- und Machtverhältnisse, gegen Ausbeutung und Kolonialismus, gegen Diskriminierung, Rassismus und Staatsgewalt gegenüber Schwarzen ist. Heute erreichen seine Werke Preise jenseits der 100 Millionen Euro. Die ALBERTINA zeigt den Ausnahmekünstler erstmals in Österreich mit einer umfassenden Retrospektive.

Die Ausstellung läuft noch bis 8. Jänner 2023.

Infos und weitere Pressebilder: BASQUIAT. Die Retrospektive « ALBERTINA Museum Wien

