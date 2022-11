FPÖ–Angerer zu SPÖ-Plänen für schnellere Einbürgerungen: „SPÖ hat völlig den Bezug zur Realität verloren!“

Staatsbürgerschaft ist wertvoll und darf nicht verschleudert werden – LH Peter Kaiser soll sich um massive Teuerungswelle und Asylchaos kümmern, statt noch mehr Ausländer einzubürgern

Klagenfurt (OTS) - Als „völligen Realitätsverlust“ und „Ablenkung von der eigenen Unfähigkeit“ bezeichnete heute der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer die Forderungen von Wiens Bürgermeister Ludwig nach schnelleren Einbürgerungen, denen sich jetzt auch der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser angeschlossen hat. „Einmal mehr zeigt Kaiser damit, dass ihm die linken Phantasien der Wiener SPÖ-Schickeria näher sind als die Nöte der Kärntner Bevölkerung“, so Angerer. „Während wir in Österreich mit einer nie dagewesenen Asylflut zu kämpfen haben und Asylantenbanden Straßenschlachten veranstalten und Frauen vergewaltigen, fällt der SPÖ nichts Besseres ein, als den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft massiv zu erleichtern und wie am Jahrmarkt billig zu verschleudern“, kritisierte Angerer.

„Landeshauptmann Peter Kaiser sollte sich besser um die Probleme im eigenen Bundesland kümmern und sich für die Interessen der Kärntnerinnen und Kärntner einsetzen“, forderte der Kärntner FPÖ-Chef, der vor allem die völlige Tatenlosigkeit Kaisers im Hinblick auf die Stromabzocke der Kelag und beim Asylchaos an den Pranger stellt. „Was wir jetzt brauchen, ist kein leichterer Zugang zur Staatsbürgerschaft, sondern endlich einen Stopp der illegalen Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls!“, so Angerer abschließend.

