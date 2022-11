Neue ISPA-Broschüre "Urheberrecht"

„Tag der Erfinder“ am 9. November – ISPA gibt Tipps zum Urheberrecht im Online-Bereich

Wien (OTS) - Innovation und geistige Schöpfung müssen unterstützt werden! Zum „Tag der Erfinder“ rückt die ISPA „Urheberrecht“ in den Fokus und veröffentlicht die vollständig überarbeitete dritte Auflage der gleichnamigen Broschüre. Anhand von 24 Fragen und Antworten wird einfach und verständlich erklärt, was das Urheberrecht bedeutet und praktische Hilfestellungen für den Umgang mit dem Urheberrecht im Internet gegeben. Die ISPA bietet interessierten Nutzer:innen damit umfassende Information zur Rechtssicherheit im Netz.



Seit Jahren setzt sich die ISPA für ein „internetfittes“ Urheberrecht ein, das die Entwicklung innovativer Online-Dienste unterstützt und die Rechte der Nutzer:innen stärkt. „Bei der Konzeption dieses Ratgebers war es uns wichtig, die komplexen Formulierungen im Urheberrecht allgemein verständlich aufzubereiten“, so ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger. „Wir erklären das Urheberrecht anhand von 24 Fragen, die uns in der täglichen Arbeit am häufigsten begegnet sind. So gehen wir auf Probleme und Herausforderungen bei der Erschaffung und Verwendung urberrechtlich geschützter Werke im Internet ein. Damit wollen wir Nutzerinnen und Nutzer bei einem sicheren Umgang mit dem Internet unterstützen.“



Stefan Ebenberger: „Das Urheberrecht betrifft uns alle. Es gilt, den reflektierten Umgang damit früh zu fördern.“



Der Ratgeber eignet sich als Unterrichtsmaterial an Bildungseinrichtungen. In leicht verständlicher Sprache widmet er sich unterschiedlichen Aspekten des Urheberrechts anhand von konkreten Fragestellungen, welche die wichtigsten Teilbereiche abdecken: Was ist das Urheberrecht genau? Wie nützt man Bilder, Videos oder Musik im Alltag? Was sind die wichtigsten Tipps im Umgang mit Urheberrecht? Ebenberger dazu: „Urheberrecht betrifft uns alle. Schon Kinder und Jugendliche sind nicht nur Nutzer:innen von Inhalten im Netz, sondern erschaffen selbst urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist unsere Aufgabe, den reflektierten Umgang mit geistigem Eigentum früh zu fördern und die Jüngsten beim Erwerb digitaler Medienkompetenz zu unterstützen.“



Die Broschüre „Urheberrecht“ ist im Rahmen des Projekts „Saferinternet.at“ entstanden und liefert praxisnah einen Überblick über den Umgang mit geistigem Eigentum im Netz. Die aktualisierte dritte Auflage ist kostenlos hier zum Download erhältlich: www.ispa.at/urheberrecht.



Pädagog:innen können den Ratgeber in Klassenstärke erwerben.

