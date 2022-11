Digital Assets Association Austria (DAAA) verzeichnet starken Zuwachs

Coinpanion, Foreus, Kiprion, 89Ventures und Trever treiben als neue Mitglieder mit der DAAA die Blockchain- & Kryptoszene in Österreich voran

Wien (OTS) - Die Blockchain- und Kryptoszene in Österreich wächst weiter: Die Digital Assets Association Austria (DAAA) freut sich in den letzten Monaten über starken Zuwachs an Mitgliedern aus den verschiedensten Sektoren des Marktes. Dazu zählen Kryptomanager- und trader, wie Coinpanion oder Trever, genauso wie der Kryptoverwahrer Kiprion und die Analyticsfirma Foreus. Außerdem wurden neue Partnerschaften mit anderen Vereinen wie der AAIA und der AVCO sowie mit Forschungseinrichtungen wie der ABC-Research eingegangen.

„Die Mitgliedschaft bei der DAAA ist für uns als junges Start Up äußerst wichtig: Wir bekommen dadurch Zugang zum nahezu gesamten Ökosystem der Kryptoszene in Österreich und über die Landesgrenzen hinaus. Auch der gemeinsame Austausch in Arbeitsgruppen bietet für uns bei Foreus einen Mehrwert, um bei den bevorstehenden rechtlichen Umsetzungen seitens der Behörden immer am neuesten Stand zu sein.“ sagt Stefan Embacher (CEO & Co-Founder, Foreus Blockchain Analytics GmbH) zur DAAA.

Die Bandbreite an verschiedenen Themen, die die DAAA mit ihren Mitgliedern bearbeiten kann, steigt mir der Diversität der neuen Mitglieder. Die verschiedenen Anforderungen und Interessen der Mitgliedsfirmen sind für die DAAA als Interessensvertretung essenziell bei der Umsetzung dieser Themen.

“Immer mehr Finanzinstitutionen möchten digitale Assets und Kryptowährungen regulatorisch-konform in ihr Portfolio aufnehmen oder ihren Kund:innen anbieten. Genau dafür haben wir unser Institutional Trading & Management System entwickelt. Unsere Software verbindet verschiedenste Handelsplätze, Verwahrstellen und Bankkonten in einer Benutzer:innenoberfläche bzw. API und ist somit eine Komplettlösung für Banken, Vermögensverwalter:innen, Fonds-Manager:innen oder Finanzkommissionär:innen. Namhafte Kund:innen wie etwa Bankhaus Scheich, Blocktrade oder V-BANK vertrauen täglich auf unsere Systeme.” – Hans-Jürgen Griesbacher (CEO & Co-Founder, Trever GmbH)

„Es gibt mittlerweile tausende Investitionsmöglichkeiten am Kryptowährungsmarkt und es ist enorm zeitaufwendig, den Überblick zu behalten. Wir ermöglichen es jedem, auch ohne fundiertem Wissen, zu profitieren. Denn bei Coinpanion müssen sich die Kund:innen um nichts kümmern. Wir begleiten die gesamte Abwicklung vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht." erklärt Alexander Valtingojer (CEO, Coinpanion)

Vernetzung am Kryptomarkt & Starker Parnter für Start-Ups

Die DAAA arbeitet hart daran, diesen positiven Trend auch weiter zu verfolgen, und hat auch im Jahr 2022 mit neuen Formaten, wie den „DAAA Meet-ups“ in Österreich und darüber hinaus, eine nationale und internationale Vernetzung innerhalb des Kryptomarktes geschaffen.

Darüber hinaus freut sich die Organisation, die 89Ventures AG als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein legt seinen Fokus auf die Strukturierung von digitalen Assets – mit Schwerpunkt auf Security Token. In diesem Zusammenhang werden auch Clubdeals (Private Equity und Private Debt) strukturiert. Bernhard Thalhammer, Gründer und CEO 89Ventures, sagt über die DAAA: „Als Österreicher in Liechtenstein freut es mich besonders, nicht nur Teil des starken Netzwerks der DAAA zu sein, sondern auch als Leiter der DAAA-Meetups in der Bodenseeregion zur weiteren Vernetzung beitragen zu dürfen. Wir sind mit dem ersten Meetup in der Region bereits erfolgreich gestartet und freuen uns auch weiterhin, den Austausch zwischen Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland zu verstärken.“

Das Netzwerk aus den unterschiedlichsten Bereichen des Marktes machen die DAAA insbesondere auch für Start-ups und Neugründer:innen zum idealen Partner für Innovation, Diskussion, Austausch und Zusammenarbeit.

„Die DAAA ist für uns einerseits eine Plattform, um Themen der Digital Asset Industrie zu diskutieren und andererseits ein wichtiges Sprachrohr für das Ökosystem. Als Crypto Custody Anbieter bieten wir eine sichere Lösung, um digitale Assets zu verwahren und tragen dazu bei, dass sich unsere Kund:innen auf ihr Kerngeschäft fokussieren und die Vorteile der Technologie sicher nutzen können.

Wir sind stolz darauf, Mitglied der DAAA zu sein und glauben, dass die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern die Akzeptanz und Nutzung von Kryptowährungen und digitalen Assets in Österreich weiter vorantreiben wird“, freut sich das neueste Mitglied der DAAA Jonas Jünger (CEO, Kiprion GmbH).

Wirtschaftstandort Österreich

Die Fülle an themenspezifischen Konferenzen im DACHLI-Raum zeigt einmal mehr die Wichtigkeit, die der Blockchain- und Kryptomarkt mittlerweile auch für den österreichischen Wirtschaftsstandort hat. Die DAAA trägt ihren Teil dazu bei, indem sie verschiedensten Themen rund um die Blockchain näher beleuchtet und ein Bewusstsein schafft, das weit über die Anwendung der Blockchain als Investitionsmöglichkeit in Kryptowährungen hinausgeht: „Die diesjährige Jahrestagung der DAAA, die wir bereits zum zweiten Mal in Kooperation mit der WKÖ veranstaltet haben, hat auch dieses Jahr wieder erfolgreich drei stark diskutierte Themen (Stablecoins und CBDCs, NFTs und DAOs) aufgegriffen und mit Expert:innen der Szene aus dem DACHLI-Raum besprochen“, führt Paul Pöltner, Obmann der DAAA, aus.

„Der Erfolg unserer Veranstaltungen hängt auch stark an der Arbeit, die unsere Mitglieder für den Verein und in weiterer Folge für den Wirtschaftsstandort Österreich leisten. Ohne diese starke Basis und die Bereitschaft Ressourcen zu investieren, wären unsere Arbeit und unsere Erfolge nicht möglich“, bedankt sich Holger Greiner, Generalsekretär der DAAA.

Über die Digital Assets Association Austria (DAAA):

Die Digital Assets Association Austria ist die österreichische Interessenvertretung für Start-ups und Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Diese wurde im Jahr 2018 gegründet, um Informationen für Allgemeinheit und Wirtschaft im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten bereitzustellen. Darüber hinaus setzt sich die DAAA für die Vernetzung zur Schaffung von standortförderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen ein. Mitglieder der DAAA sind: AAIA, ABC-Research, Austria Pro, AVCO, Angermann IT-Services, baha, Binder Grösswang Rechtsanwälte, Bitcoin Austria, Bitpanda, Blockpit, Blocktrade, Capacity, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte, Coinfinity, Coinpanion, Cryptix, Enzinger Steuerberatung, Foreus, Innospiration, i5invest, Kiprion, Nägele Rechtsanwälte, NodeVenture, OeNPAY Innovation Hub, Raiffeisen Bank International, Riddle&Code, Schönherr Rechtsanwälte, Senat der Wirtschaft, SimplyTokenized, Stadler Völkel Rechtsanwälte, TPA Steuerberatung, Trever, Validvent.

Die englische Version der Aussendung finden Sie unter: https://medium.com/digital-asset-association-austria

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Holger Greiner

General Secretary



holger.greiner @ daaa.at



Digital Assets Association Austria

Seilerstätte 24

1010 Wien