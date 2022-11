Neue Arbeitswelt: Job-Sharing als Herausforderung – auch in Rechtsberufen

lawyers & more-Veranstaltung im Presseclub Concordia über Potenziale und Grenzen von individuellen und flexiblen Modellen

Wien (OTS) - Gesten (Montag) veranstaltete lawyers & more gemeinsam mit den Paragraphinnen und der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen im Presseclub Concordia eine Diskussionsrunde über innovative Arbeit-(zeit-)modelle. Das Fachpodium, bestehend aus Dora Bertrandt, Katharina Körber-Risak, Christoph Mandl und Wolfgang Mazal, wurde von Michael Köttritsch, Ressortleiter Management & Karriere der Tageszeitung „Die Presse“, moderiert. lawyers & more-Geschäftsführer Bernhard Breunlich betonte in seiner Einleitung: „Aktuell sehen wir am juristischen Arbeitsmarkt große Nachfrage seitens der Unternehmen bei gleichzeitig geringem Angebot. Verstärkt wird dies durch den Generationenwechsel in den Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen. Wir freuen uns über das Interesse am Thema und wollen den Anstoß für eine spannende Diskussion geben, ob Job-Sharing hier einen Beitrag leisten kann.“ Breunlich würdigte besonders lawyers & more-Gründerin Susanne Hochwarter, auf deren Idee die Veranstaltung zurückgeht.

Jobs neu beschreiben und teilzeitfähig machen – mehr Wertschätzung etablieren

Der Arbeitsrecht-Experte Wolfgang Mazal, der auch das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien leitet, erklärte: „Es geht darum, den Job für den Menschen zu machen. Wir haben die Arbeitsorganisation selbst in der Hand, Organisationen müssen auf die Höhe der Zeit unserer Gesellschaft kommen und den Lebensentwürfen junger Menschen entgegenkommen. Daher sollten wir im Sinn lebensphasenabhängiger Veränderungen die Jobs neu beschreiben, damit sie teilzeitfähig sind und nicht die in den derzeitigen Organisationen bestehenden Jobs einfach teilen.“ Und zum Thema Work-Life-Balance: „Work ist nicht der ,Gegenort´ des Lebens, sondern Teil davon. Am Anfang der Karriere sollte der Job im Vordergrund stehen.“ Dora Bertrandt, Gründerin des Vereins für Frauenförderung in der Juristerei „Die Paragraphinnen“, sagte: „Job-Sharing hätte das Potenzial mehr Selbstverwirklichung neben der Arbeit zu ermöglichen. Zu Beginn der Karriere liegt der Fokus klar auf der Ausbildung. Wenn später Familie als Thema dazukommt, gibt es wahrscheinlich mehr Potenzial für kreative Arbeitsmodelle. Der Arbeitsmarkt wird akzeptieren müssen, dass sich Werte verändern. Vielen jungen Jurist:innen fehlt das Thema Wertschätzung – bereits im Studium. Die Lösung liegt in der klaren Kommunikation von Erwartungen, und das von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.“

Potenzial für Risikostreuung, aber auch praktische und verwaltungsrechtliche Grenzen

Der Personalchef der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Mandl, erklärte zum Thema: „Job-Sharing und Teilzeit generell hat den Vorteil der Risikostreuung, denn Teilzeitkräfte hätten das Potenzial zum Aufstocken z.B. bei Ressourcen-Engpässen. Die Menschen, die den Job teilen, müssen sich gut verstehen und gut abgestimmt sein. Solche Modelle sind fast ausschließlich in Transformationszeiten wie Elternteilzeit oder bei bevorstehenden Pensionierungen möglich, und das nur, wenn es individuell für die Beteiligten und den Arbeitgeber eine praktikable Lösung gibt. Eine besondere gesetzliche Regelung braucht es dafür nicht.“ Allerdings sehe er, dass viele junge Menschen auch weiterhin Spitzenleistungen bringen und entsprechend viel und lange arbeiten wollen. Rechtsanwältin Katharina Körber-Risak erklärte ihren Zugang: „Generationen von Anwälten – fast nur Männer – haben geschafft, diesen Arbeitsmarkt nicht sehr attraktiv erscheinen zu lassen. In der Beratungsrolle sind wir von externen Faktoren abhängig, modernes kollaboratives Arbeiten ist heute für uns immanent. Ich sehe bei unseren Klienten, dass sie angesichts des Fachkräftemangels geneigt sind, Wünschen von Bewerberinnen und Bewerbern nachzugeben. Manchmal funktioniert es, dass man sich eine Position teilt. Bei Job-Sharing ist geteilte Führungsverantwortung eine besondere Herausforderung. Wo es zum Beispiel darum geht, Nachfolge aufzubauen, macht eine Aufgabenteilung Sinn.“ Sie wies auf die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung von „verantwortlichen Beauftragten“ hin, die nicht teilbar sei. Jedenfalls seien Job-Sharing-Modelle ein Organisations- und Kommunikationsthema.

