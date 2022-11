Neue Vorsitzende der NESTROY Theaterpreis-Jury: Alexandra Althoff

Wien (OTS) - Alexandra Althoff übernimmt ab der Saison 2022/2023 den Vorsitz der NESTROY-Jury

Seit dem Jahr 2000 wird jährlich im November der NESTROY Theaterpreis für herausragende Leistungen der vergangenen Theatersaison verliehen. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheidet eine Jury aus sieben Kritikerinnen und Kritikern, die nun mit der Saison 2022/23 eine neue Vorsitzende erhält. Alexandra Althoff folgt Ulli Stepan, die die Jury in den vergangenen drei außergewöhnlichen, durch die Pandemie geprägten Jahre geleitet hat.

Alexandra Althoff blickt auf eine vielfältige Theatererfahrung zurück. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Dramaturgie in Leipzig und Film in Amsterdam. Als feste Dramaturgin war sie am Schauspiel Köln, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Frankfurt engagiert, als Gast u.a. in Salzburg, Bregenz, München und Berlin tätig. Mit Bernhard Mikeska und Lothar Kittstein gründete sie 2009 das Kunstkollektiv Raum + Zeit (Friedrich-Luft-Preis 2022 für “Berlau :: Königreich der Geister”). Von 2019 bis 2022 war sie Stellvertretende Künstlerische Direktorin am Burgtheater. Sie arbeitet seit über zehn Jahren regelmäßig als Dozentin für Regie und Dramaturgie, u.a. in Wien, Salzburg, Graz und Frankfurt.

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft: „Den Theaterkritikerinnen und -kritikern, die mit ihrem Engagement für das österreichische und deutschsprachige Bühnenleben hinter dem NESTROY Theaterpreis stehen, gebührt mein Dank. Ich schätze ihre unabhängige Arbeit sehr und freue mich, dass mit Alexandra Althoff eine überaus kompetente Vorsitzende für dieses wichtige Gremium gewonnen werden konnte. Für ihre Tätigkeit wünsche ich ihr gutes Gelingen.“

Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins: „Wir freuen uns sehr, dass wir Alexandra Althoff als neue Juryvorsitzende gewinnen konnten. Sie verfügt über einen hervorragenden Überblick über die deutschsprachige Theaterlandschaft und besitzt das nötige Feingefühl und Gespür, das diese Aufgabe erfordert. Alexandra Althoff ist damit die ideale Besetzung für diesen vielbeachteten Theaterpreis.“

Mit der aktuellen Saison ändert sich auch die Zusammensetzung der Jury. Anstelle von Wolfgang Huber-Lang wird Sonja Harter neben Margarete Affenzeller, Karin Cerny, Wolfgang Kralicek, Petra Paterno, Martin Thomas Pesl und Susanna Schwarzer die Nominierten für den NESTROY 2023 aufspüren.

Die diesjährige NESTROY-Preisverleihung, veranstaltet vom Wiener Bühnenverein, findet am 13. November in den ART for ART Dekorationswerkstätten in Wien statt.

Foto Alexandra Althoff, © Heinz Holzmann: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/2HCNma3Bza6jDEs

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Siegert-Berg

Wiener Bühnenverein

Tel.: 01/588 30-1531, 0664 85 60 363

presse @ nestroypreis.at, www.nestroypreis.at