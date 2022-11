„Großer Schritt Richtung Individualmedizin“: Smartes Pflaster zur kontinuierlichen Körpertemperaturmessung made in Austria

Wien/Graz (OTS) - Das steirische Jungunternehmen SteadySense hat ein medizinisch zertifiziertes Pflaster mit einem präzisen Temperatursensor entwickelt, das kontinuierlich bis zu sieben Tage die Körpertemperatur misst. Infektionen und Erkrankungen können so frühzeitig erkannt werden. Nicht nur in Zeiten hoher Infektionsraten wie im nahenden Herbst und Winter spielt die exakte Temperaturmessung eine besondere Rolle. Forscherinnen und Forscher der Med Uni Graz sehen darin einen großen Schritt Richtung Individualmedizin für den privaten und klinischen Bereich.

Egal ob das kränkelnde Kind zu Hause, die pflegebedürftige Mutter im Altersheim oder der Patient auf der Intensivstation – die exakte Messung der Körpertemperatur spielt nicht nur als Präventivmaßnahme vor zum Beispiel Grippe oder Corona eine bedeutende Rolle. Auch nach Operationen, Chemotherapien oder bei generellen Symptomen zur Eingrenzung potenzieller Erkrankungen wird die regelmäßige Körpertemperaturmessung empfohlen. Die gängige Praxis dafür ist das klassische Fiebermessen mit Achsel-Kontaktthermometern. Jedoch handelt es sich dabei um Momentaufnahmen, die mitunter trügerische Ergebnisse liefern. Ein Umstand, der Werner Koele dazu inspirierte, einen höchstpräzisen und kontinuierlichen Fieberthermometer zu entwickeln.

Medizinisch zertifizierte App

Das Ergebnis: STEADYTEMP, die medizinisch zertifizierte Fieberthermometer-App für alle gängigen Smartphones. Das Hautpflaster aus dermatologisch getesteten Materialien wird am Oberkörper angebracht und misst durchgehend die Körpertemperatur über einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen. Ein Blick in die App zeigt die Temperaturkurve und deren Trends. So kann zum Beispiel die Wirkung von fiebersenkenden Mitteln direkt beobachtet werden. Neben einer grafischen Darstellung der Temperaturkurve können auch Symptome, die Einnahme von Medikamenten oder andere wichtige medizinische Informationen eingetragen werden. STEADYTEMP ist mehr als eine App – es ist ein ganz persönliches Gesundheitstagebuch. Neben dem eigenen Webshop u.a. erhältlich in allen Apotheken.

Vorteile der kontinuierlichen 24-Stunden-Messung



„Beobachtet man die Temperaturkurve längerfristig, kann man schnell erkennen, ob es sich bei der Erhöhung der Körpertemperatur nur um einen kurzzeitigen Peak handelt oder wirklich eine Ruhepause für den Körper nötig ist“, erklärt CEO Werner Koele. „Ganze Temperaturkurven sagen viel mehr aus als ein einzelner Messwert – so wie ein Video viel mehr erzählt als ein Schwarzweiß-Foto“, so Koeles Credo. Sollten selbst dann noch Zweifel bestehen, gibt es die Möglichkeit, die Temperaturkurve direkt als PDF-Datei an seinen Arzt zu senden.

Made in Austria

Forscherinnen und Forscher der Med Uni Graz waren an der klinischen Prüfung von STEADYTEMP beteiligt und sehen in dem smarten Pflaster einen Meilenstein in Richtung Individualmedizin[1]. Vor allem bei besonders vulnerablen Personen könnte deren Ansicht nach die kontinuierliche Messung der Körpertemperatur einen großen Benefit bedeuten.



[1] Innovation: Kontinuierliche Temperaturmessung mittels Pflaster (medunigraz.at)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Renate Kaiser

Of-Councel-Consultant

Yield Public Relations GmbH

T: 0043 670 406 00 87

E: r.kaiser @ yield.at