Mit Jänner 2023 startet Nikolaus Menches als neuer Country Manager von AutoScout24 Österreich

Wien (OTS) - Nikolaus Menches übernimmt mit 1. Jänner 2023 als neuer Country Manager die Geschäftsführung von AutoScout24 in Österreich. Nikolaus Menches bringt durch seine Tätigkeit bei der AUTO1 Group länderübergreifende Kompetenz im Online-Autohandel mit und verfügt über langjährige Erfahrung im Online-Plattform-Business, unter anderem bei ImmobilienScout24 und GoStudent. Menches hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für Nutzer permanent weiterzuentwickeln und Autohändler in turbulenten Zeiten bestmöglich zu unterstützen.

Nikolaus Menches übernimmt die Geschäftsführung von Dr. Bastian Grühn, der bei der Autoscout24 Gruppe auf globaler Ebene die Funktion Sales Strategy & Operations leitet. Bastian Grühn hatte die Position des Country Managers Österreich interimistisch seit März 2022 inne.

„Mit Nikolaus Menches konnten wir einen Country Manager für AutoScout24 in Österreich gewinnen, der den Drive aus einer extrem schnell wachsenden Start-up- und Scale-up-Szene mitbringt. Wir sind froh, dass mit ihm ein Profi mit fundiertem Know-how aus der Automobilbranche das Steuer von AutoScout24 in Österreich übernimmt und der die Anliegen der Plattform-Kunden aus seiner Zeit als Head of Sales bei der Scout24-Gruppe aus erster Hand kennt“, so Dr. Michael Luhnen, Chief Sales Officer & Head of International Markets bei der AutoScout24 Gruppe.

In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Menches das gesamte operative Geschäft von AutoScout24 in Österreich gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer und Vertriebsleiter Alexander Vysek verantworten. „AutoScout24 ist ein Vorreiter in Europa. Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Erfahrung aus dem digitalen Business den Wachstumskurs von AutoScout24 in Österreich mit meinem Team voranzutreiben", so Nikolaus Menches, neuer Geschäftsführer von AutoScout24 in Österreich.

Menches war zuletzt bei GoStudent als Senior Vice President Global Sales tätig und zeichnete für die Skalierung des Vertriebs in mehr als 20 Länder verantwortlich. Davor war er mehr als fünf Jahre als Vice President Austria bei der AUTO1 Group tätig und hat dabei unter anderem die Marke „Autohero“ in Österreich eingeführt. Von 2009 bis 2015 war er als Head of Sales & Customer Care bei ImmobilienScout24 beziehungsweise immobilien.net in Österreich tätig. Menches verbringt seine Freizeit gerne mit Sport und in der Natur, seine Leidenschaft für Autos und Motorsport ist seit mehr als 20 Jahren ungebrochen.

