breathe ilo & BIPA brechen Tabus & setzen sich für Frauengesundheit ein

breathe ilo, der innovative Fruchtbarkeitstracker für Frauen, ist nun in Österreich in 260 BIPA-Filialen erhältlich.

Die breathe ilo GmbH ist ein aufstrebendes Wiener Start-up und hat mit dem Atemlufttracker "breathe ilo", der die fruchtbaren Tage misst, eine weltweit einzigartige Technologie für Frauen geschaffen. Gemeinsam mit BIPA setzt das österreichische Unternehmen nun neue Akzente in der Frauengesundheit: Kund:innen in Österreich können das Gerät nun auch in 260 BIPA Filialen erwerben. Gemeinsam möchte man sich dafür einsetzen, dass auch bei bisweilen immer noch tabuisierten Themen, wie z.B. Periode, unerfülltem Kinderwunsch und dem weiblichen Zyklus, offen gesprochen wird.

Technologien, die das Leben vereinfachen

Die Idee, den eigenen Zyklus per Atemaluftanalyse zu verfolgen, ist revolutionär. Die Technologie möchte Frauen umfassend dabei helfen, den eigenen Körper besser kennenzulernen – auch hinsichtlich Leistungsfähigkeit in Bezug auf Sport, Ernährung und Produktivität in der Arbeit. Das FemTech-Start-up aus Österreich will seine Kund:innen ermutigen, den weiblichen Körper zu feiern – so auch BIPA.

Lisa Krapinger-Rüther, Geschäftsführerin der breathe ilo GmbH erklärt: „Wir setzen uns stetig dafür ein, Aufklärung zu schaffen und Frauen die Kontrolle über ihren Körper zurück zu geben. Wir freuen uns sehr mit BIPA einen starken Partner an der Seite zu haben, der unsere Werte teilt.“

Michaela Mülleder, BIPA Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation von BIPA, ergänzt: „Die Vision von breathe ilo, Frauen zu empowern und ihnen zu helfen sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, teilen wir. Deshalb freuen wir uns, Vertriebspartner von breathe ilo zu sein.“

