Investitionen in Höhe von 110 Mio. € für rapidmail-Muttergesellschaft

Freiburg, Germany (ots/PRNewswire) - Groupe Positive (ehemals Groupe Sarbacane), deutsch-französischer Marktführer für Lösungen im Bereich der digitalen Unternehmenskommunikation und Mutterkonzern des deutschen E-Mail-Marketing Anbieters rapidmail, sichert sich Investitionen in Höhe von 110 Millionen Euro. Außerdem setzt die Groupe ihre Akquisitionsstrategie fort und erwirbt mit dem Unternehmen Marketing 1BY1 im dritten Jahr in Folge eine weitere Firma.

Um beim anhaltenden Wachstumskurs auf starken Beinen zu stehen, holt sich Groupe Positive zudem einen weiteren Partner mit an Bord: Nach der französischen Groupe IDI im Jahre 2020, beteiligt sich ab sofort auch der europäische Fonds EMZ Partners am Kapital.

Mathieu Tarnus, Gründer und CEO der Groupe Positive, bleibt dabei Mehrheitsaktionär. Der Umsatz, der sich innerhalb der letzten drei Jahre verdreifacht hat, wird dieses Jahr fast 30 Millionen Euro erreichen. Das selbstgesteckte Ziel ist es, bis 2026 einen Umsatz von 100 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Das Freiburger Unternehmen rapidmail ist mit seinem Newsletter-Marketing-Tool seit 2021 fester Bestandteil der Expansionsstrategie am europäischen Markt und Treiber des rasanten Wachstums. "Die Groupe Positive ist in den letzten Jahren stark gewachsen und die erfolgreiche Akquisition von rapidmail hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet", so Sven Kummer, Geschäftsführer von rapidmail. "Wir sind vom starken Potenzial unserer Lösungen überzeugt und blicken positiv in die Zukunft."

Um die einzelnen Geschäftsbereiche besser unterscheiden zu können und die Strategie auch klar nach außen sichtbar zu machen, ändert die Groupe außerdem ihren Namen in Groupe Positive. Sarbacane wird, ebenso wie rapidmail, weiterhin als Marken- und Tochtergesellschaft existieren. Der neue Name spiegelt die Werte, die Entwicklung und den Optimismus wider, die seit jeher zur DNA des Unternehmens gehören.

Die gewonnenen Investitionen eröffnen neue Wege in der Entwicklung der Groupe Positive, die sich seit 2001 um ihre Vorzeige-Softwares rapidmail und Sarbacane herum gebildet hat. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen eine Reihe an Lösungen entwickelt, die der digitalen Kommunikation von Unternehmen gewidmet sind: E-Mail und SMS (Marketing und Transaktion), Erstellung automatisierter Workflows, Conversational Marketing mit Livechat und Chatbot, Sales Engagement und vieles mehr.

Die Groupe Positive will sich gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Sarbacane und rapidmail als unternehmerische Plattform für digitale Innovationen positionieren, indem sie sich auf ihre Stärken fokussiert: fortschrittliche, aber leicht zu erlernende Technologien, ein maßgeschneiderter Premium-Begleitservice für all seine Kunden sowie eine starke lokale Verankerung in Europa. Die Groupe betreut heute hauptsächlich KMU & ETI, aber auch Großkonzerne und öffentliche Einrichtungen.

