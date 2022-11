Ein neues Digitalmagazin entsteht: tag eins startet mit Crowdfunding-Kampagne

"tag eins - das Magazin für Veränderung" wirbt um Mitglieder

Wien (OTS) - Progressiv, unabhängig, werbefrei, lösungsorientiert, digital only:

Seit dem 7. November 2022 wirbt "tag eins - das Magazin für Veränderung" auf tageins.at um Unterstützer*innen. Das Ziel sind 10.000 Mitglieder.

„Wir glauben, dass es in der österreichischen Medienlandschaft eine Lücke gibt”, sagt Magazin-Gründer Dominik Ritter-Wurnig. An Nachrichten mangelt es nicht - aber an Medien, die Halt geben im Mahlstrom von Breaking News und Livetickern. Vier von zehn Menschen in Österreich meiden die News, der Kopf ist voll genug mit Kinderbetreuung, Nebenkostenabrechnung und Zukunftssorgen. tag eins setzt auf “Slow Journalism”: auf gut recherchierte Hintergründe und ruhige Einordnung.

Das Team von tag eins besteht aus erfahrenen Journalist*innen, die für Medien wie Zeit, Profil, Missy Magazin und Standard gearbeitet haben.

Alle Informationen und das Kampagnen-Video finden Sie hier. Pressefotos und weitere Visuals sind hier abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Ritter-Wurnig, 0676 9161 183, hallo @ tageins.at