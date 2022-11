Davinci Motor präsentiert auf der EICMA 2022 DC100 erstmals dem europäischen Markt

Mailand (ots/PRNewswire) - Davinci Motor, der neue chinesische Hersteller von hochleistungsfähigen Roboter-Elektromotorrädern, ist zum ersten Mal in Europa auf der weltweit führenden Motorradmesse EICMA vertreten, die dieses Jahr vom 8. bis 13. November in Mailand, Italien, stattfindet.

Auf der Messe wird Davinci Motor das futuristische DC100 vorstellen, das erste Elektromotorrad, das entwickelt wurde, um die Leistung von konventionellen 1.000-cm³-Motorrädern zu übertreffen.

„Wir sehen die EICMA als perfekten Ort, um unsere Marke und unser Produkt offiziell auf dem europäischen Markt einzuführen. Davinci Motor ist ein Start-up-Unternehmen, das seit über 7 Jahren an der Entwicklung einer neuen Technologie und eines neuen Produktdesigns arbeitet, und wir freuen uns sehr darauf, Besuchern aus der ganzen Welt zu zeigen, wozu unsere Produkte fähig sind", so Rosanna Libia, Davinci Motor International Business Manager.

Ein zweirädriger Roboter, der entwickelt wurde, um anders zu sein

Dies wird bei einem Blick auf die technischen Spezifikationen deutlich. Das DC100 wurde entwickelt, um mit perfekter Balance zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Reichweite zu beeindrucken. Es verfügt über eine Beschleunigung von 0-100 km/h in rund 3 Sekunden, kann eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erreichen und hat eine Reichweite von über 400 km. Es kann bequem an Level-3-Ladestationen (DC) in nur etwa 30 Minuten voll geladen werden.

Darüber hinaus gibt das DC100 mit seinem intelligenten Robotersteuerungssystem den Fahrern die volle Kontrolle über die Leistung von 100 kW (135 PS), die der selbstentwickelte synchrone AC-Motor von Davinci, der direkt am Hinterrad montiert ist, liefert, sowie ein sichereres Fahrerlebnis dank der fortschrittlichen Funktionen wie Traktionskontrolle, CBS, ABS, um nur einige zu nennen.

Schließlich verfügt das DC100 über die neuartige Cell-to-Chassis-Technologie, die es ermöglicht, die Anzahl der Komponenten zu reduzieren, sodass der Innenraum vergrößert und das Fahrzeuggewicht reduziert wird. Eine technische Lösung, um die Leistung direkt zu erhöhen, während die vorhandene Batterietechnologie unverändert bleibt.

Um die Markteinführung der Marke und DC100 auf der EICMA bekannt zu geben, wird Davinci Motor am Eröffnungstag der Messe um 13:20 Uhr Ortszeit in Halle 13, Stand Q70 in Fiera Milano eine Pressekonferenz abhalten, die von Rosanna Libia ausgerichtet wird.

„Wir alle kennen die große Motorradkultur in Europa und freuen uns sehr, uns dieser Kultur anzunehmen", sagte Qi Wang, COO von Davinci Motor. „EICMA 2022 ist die erste Präsentationsplattform für DC100 außerhalb Chinas, und wir laden alle Teilnehmer herzlich ein, unseren Stand auf der EICMA zu besuchen."

Informationen zu Davinci Motor

Davinci Motor wurde 2013 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Roboterfahrzeugen mit einer perfekten Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit verschrieben hat. Das Ziel von Davinci Motor besteht darin, ein außergewöhnliches müheloses Fahrerlebnis voller Freude für alle Fahrer zu schaffen, und das DC100 ist das richtige Produkt, um dies zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.davincimotor.com oder folgen Sie uns über:

