Action Research Summer Camp 2022 wurde nominiert

Die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten organisiert mit einer Tiroler Vinzigemeinschaft ein Training zur Partizipativen Problemanalyse für Menschen aus aller Welt.

St. Pölten/Innsbruck (OTS) - Die Suttneruni bildet Menschen aus, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Deshalb werden innovative Angebote, in denen Studierende, Forschende, Berufstätige und AkteurInnen der Zivilgesellschaft gemeinsam lernen, entwickelt. Das „Action Research Summer Camp“ ist ein solcher geöffneter Kurs, der mit einem Partner der Suttneruni, einer Tiroler Vinzigemeinschaft, veranstaltet wird. In der einwöchigen englischsprachigen Summer School in Innsbruck werden die Grundlagen Partizipativer Aktionsforschung vermittelt.

Eingeladen sind Menschen aus aller Welt, die schon Erfahrungen in der Arbeit mit Gemeinschaften haben, oder die planen, gemeinsam mit Betroffenen zu forschen und mit ihnen praktische Lösungen für ihre Probleme zu finden. Deshalb findet das Camp auch im Waldhüttl in Innsbruck statt: ein einzigartiges Lebens- und Kulturprojekt, das Roma und Romnja aus Südosteuropa, die regelmäßig nach Österreich kommen, gemeinsam mit engagierten BürgerInnen aus Innsbruck aufgebaut haben.

Zusammen mit dem US-amerikanischen Fulbright Specialist, Prof. Dr. Corey Dolgon (Boston), schmiedet Eberhard Raithelhuber (Suttneruni) aktuell ein Netzwerk internationaler Partneruniversitäten, die das Camp ab 2024 veranstalten.

Das Action Research Summer Camp wurde 2022 für den Ars Docendi Staatspreis für exzellente Lehre in Österreich nominiert. Damit ist das Konzept jetzt auch in den ‚Atlas der guten Lehre‘ aufgenommen (www.gutelehre.at)

Bewerbungen für die Summer School sind bis zum 1. Dezember 2022 möglich.

ACTION RESEARCH SUMMER CAMP

Datum: 11.06.2023

Ort: Innsbruck - Waldhüttl (VINZIHerberge)

Nattererseeweg 6, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://suttneruni.at/de/studium/weiterbildungen/action-research-summer-camp

Rückfragen & Kontakt:

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten

Diana Lettner, MMC

Unternehmenskommunikation & Marketing

Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten

+43 676 847 22 88 16

diana.lettner @ suttneruni.at, suttneruni.at