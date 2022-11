Eröffnung des „Recruiting-Centers“ der Landespolizeidirektion Wien

Zeit: 07.11.2022, Ort: 2., Ausstellungsstraße 44

Wien (OTS) - „Es ist uns ein besonderes Anliegen am Puls der Zeit zu bleiben, um Interessierte eine moderne Möglichkeit zu bieten, sich über den Polizeiberuf zu informieren. Daher hat die Landespolizei-direktion Wien im Zuge der Aufnahmeoffensive das Recruiting-Center ins Leben gerufen. Neben den Touren durch ganz Österreich soll dieses zahlreiche Menschen für den spannenden und abwechslungsreichen Polizeiberuf begeistern“, so Polizeivizepräsident General Dr. Michael Lepuschitz, der heute gemeinsam mit Innenminister Mag. Gerhard Karner und Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig das Recruiting-Center offiziell eröffnete.

Auch Innenminister Karner und Bürgermeister Ludwig drückten in ihren Reden die Wichtigkeit einer Anlaufstelle für Interessentinnen und Interessenten aus.

„Eine Polizei zum Anfassen, eine Polizei auf Augenhöhe. Hier gibt es alle wichtigen Informationen aus einer Hand. Das Rekrutierungszentrum erlaubt auch detaillierte Einblicke in den Polizeiberuf, etwa mittels virtueller Realität. “ sagte der Innenminister. Weiters bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien: „Ich bedanke mich bei der Stadt Wien für unsere gemeinsame Kampagne bei der Rekrutierung von Polizistinnen und Polizisten und ich bedanke mich bei der Wiener Polizei für die Initiative, dieses Rekrutierungszentrum umzusetzen“

Wiens Bürgermeister Ludwig: „Das neue Rekrutierungszentrum ist ein weiterer Eckpfeiler in den gemeinsamen Anstrengungen, noch mehr junge Menschen für den Beruf der Polizistin und des Polizisten zu begeistern und ihnen gleichzeitig ein realistisches Bild über die Arbeit der Polizei zu vermitteln. Es unterstreicht auch die gute und intensive Zusammenarbeit zwischen der Wiener Polizei und der Stadt Wien. Die Kolleginnen und Kollegen der Wiener Polizei sorgen – gemeinsam mit den anderen Blaulicht- und Hilfsorganisationen dieser Stadt – für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener.“

Wer sich schon immer über den Polizeiberuf informieren wollte, jedoch noch nicht die richtige Ansprechstelle gefunden hat, kann dies bereits seit dem 10. Oktober 2022 im neuen Recruiting-Centers der Landespolizeidirektion Wien tun. Ein fünfköpfiges Team, unter der Leitung von Amtsdirektorin Claudia Holzgruber, bietet dort ihr Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen des Polizeiberufes an. Die Bereiche führen über den Alltag auf einer Polizeiinspektion, zu Sondereinheiten wie Observation und Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bis hin zum Verwaltungsdienst im Polizeikommissariat.

Im Recruiting-Center gibt es auch die Möglichkeit, Uniformteile und Ausrüstungsgegenstände kennenzulernen oder einen Teil des Sporttests zu absolvieren.

Öffnungszeiten

Das Recruiting-Center ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Ohne Voranmeldung und Terminvergabe steht das Recruiting-Team den Besucherinnen und Besuchern in Sachen Bewerbung, Ausbildung, Beruf und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten können auf Anfrage Gruppentermine bis max. 15 Personen vormittags angeboten werden.

Das Recruiting-Team ist laufend bei Vorträgen oder an verschiedenen Messeständen eingesetzt.

Sie finden das Recruiting-Center in 1020 Wien, Ausstellungsstraße 44 links neben der Polizeiinspektion.

Das Recruiting-Team freut sich auf zahlreiche Interessenten.

