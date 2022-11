Sandoz kündigt zusätzliche Investitionen an

Sandoz kündigt weitere Investitionen in österreichische Produktionsanlage an, um weltweit steigende Nachfrage nach wichtigen Antibiotika zu decken

Antibiotika sind nach wie vor das Rückgrat der modernen Medizin. Nach den beispiellosen Marktschwankungen der letzten Jahre sehen wir derzeit eine rasant steigende Nachfrage. Die neue Anlage wird dazu beitragen, den wachsenden Bedarf der Patienten zu decken, hunderte Arbeitsplätze zu schaffen und die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch die Senkung der Stückkosten teilweise zu kompensieren. Richard Saynor, CEO Sandoz 1/6

Dieses neue Gebäude, das Anfang 2024 betriebsbereit sein wird, ist Teil unseres umfassenden Plans, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Penicillin-Medikamenten zu leisten. Glenn Gerecke, Leiter Sandoz Global Operations 2/6

Die Minimierung der Produktionskosten, insbesondere angesichts der rasant steigenden Energiekosten in Europa, ist ein entscheidender Faktor für unseren künftigen Erfolg, aber wir brauchen auch einen Marktrahmen, der langfristig nachhaltig ist. Wirtschaftlich gesehen werden Antibiotika in Europa immer noch größtenteils als Massenware behandelt, allerdings mit einem großen Unterschied: Die Erzeuger von Antibiotika müssen zu festgelegten Preisen liefern, unabhängig von Veränderungen bei Angebot und Nachfrage. Wir müssen dringend die Rahmenbedingungen ändern und grundlegende Konzepte wie eine inflationsgebundene Preisgestaltung sowie Ausschreibungen mit Kriterien einführen, die über den bloßen Preis hinausgehen. Richard Saynor, CEO Sandoz 3/6

In Zeiten einer Rekordinflation und eines anhaltenden Kostenwettbewerbs aus Asien, die das Risiko einer Abhängigkeit der EU von ausländischen Anbietern erhöhen, sind etablierte heimische bzw. europäische Produktionsstätten wichtiger denn je. Michael Kocher, Country President Novartis Österreich und Global Head Sandoz B2B 4/6

Trotz der aktuell großen Herausforderungen investiert Sandoz massiv in das Produktionswerk in Kundl und liefert damit ein klares Bekenntnis für den Standort Tirol. Mit den Millioneninvestitionen werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die Produktion ausgeweitet und die Versorgungssicherheit in Europa gestärkt. Denn seit 75 Jahren wird von Tirol aus ein wichtiger Beitrag für die europäische Versorgung mit Antibiotika geleistet. Ich freue mich über das Bekenntnis zu dieser heimischen Produktionsstätte und den regelmäßigen Austausch mit Sandoz. Denn Europa kann nur dann bestehen, wenn wir im internationalen Wettbewerb auf unsere Stärken bauen, Produktionsstätten in Europa forcieren und dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol 5/6

Dem Werk Kundl in Tirol kommt eine Schlüsselfunktion bei der Antibiotika-Versorgung in Europa zu. Der komplette Fertigungsprozess vom Wirkstoff bis hin zum fertigen Arzneimittel erfolgt an einem Standort. Es ist die letzte verbliebene vertikal integrierte Penicillin-Produktion in Europa und der westlichen Welt Mario Riesner, Managing Director Sandoz GmbH 6/6

Kundl (OTS) -

Die geplante Investition in Höhe von 50 Millionen EUR dient der Erhöhung der Produktionskapazitäten für Penicilline in fertiger Darreichungsform, dem weltweit verbreitetsten Antibiotikum

Mit dem neuen Projekt erhöht sich die geplante Gesamtinvestition in das Sandoz-Antibiotika-Netzwerk in Europa auf über 250 Millionen EUR

Neue Technologien am Standort Kundl werden dazu beitragen, die weltweit hohe Nachfrage nach Penicillinen zu decken und die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch die Senkung der Stückkosten teilweise abzufedern

Sandoz fordert grundlegende Marktreformen, um die langfristige Nachhaltigkeit der Antibiotikaherstellung und Versorgungssicherheit in Europa zu gewährleisten



Sandoz, ein weltweit führender Anbieter von Generika und Biosimilars, kündigte heute eine zusätzliche Investition in Höhe von 50 Millionen Euro an, um die europäischen Produktionskapazitäten für Penicilline in Fertigform (FDF) zu erhöhen.

Das neue Vorhaben schließt sich an die im vergangenen Jahr angekündigten Pläne an, mehr als 100 Millionen EUR in eine moderne Produktionstechnologie für die Herstellung des oralen pharmazeutischen Wirkstoffs Amoxicillin in Kundl (Österreich) zu investieren. Diese Investition wird die Produktionskapazität für Amoxicillin-Fertigarzneimittel und andere wichtige Penicillinprodukte erhöhen.

Im vergangenen Jahr kündigte Sandoz außerdem an, weitere 50 Millionen Euro für sterile Wirkstoffe in Palafolls (Spanien) zu investieren. Zusammen mit den Plänen der österreichischen Bundesregierung, öffentliche Mittel in Höhe von rund 50 Millionen EUR zu koordinieren, beläuft sich der Gesamtbetrag, der nun europaweit in das Sandoz-Antibiotika-Netzwerk investiert wird, auf über 250 Millionen EUR.

Richard Saynor, CEO von Sandoz, sagte heute bei der Grundsteinlegung in Kundl: Antibiotika sind nach wie vor das Rückgrat der modernen Medizin. Nach den beispiellosen Marktschwankungen der letzten Jahre sehen wir derzeit eine rasant steigende Nachfrage. Die neue Anlage wird dazu beitragen, den wachsenden Bedarf der Patienten zu decken, hunderte Arbeitsplätze zu schaffen und die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch die Senkung der Stückkosten teilweise zu kompensieren.

Glenn Gerecke, Leiter Sandoz Global Operations, fügte hinzu: Dieses neue Gebäude, das Anfang 2024 betriebsbereit sein wird, ist Teil unseres umfassenden Plans, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Penicillin-Medikamenten zu leisten.

Das neue dreistöckige Gebäude wird sich neben der bestehenden Penicillin-Produktionsanlage befinden und eine Gesamtfläche von 1875 m² umfassen. Es wird sich auf die Formulierung von Penicillinen als Bulkware und deren Abfüllung für den weltweiten Vertrieb konzentrieren.

Automatisierung, modernste Technologie für die Wirkstoffherstellung (API) und eine Optimierung der Prozesse werden es Sandoz ermöglichen, alle Produktionsschritte in einen einzigen Prozess an einem Standort zu integrieren, was zu einer erhöhten Kapazität und Liefersicherheit führt. Die Erweiterung wird eine zweistellige Steigerung der zukünftigen Produktionskapazität für Penicilline ermöglichen.

Saynor ergänzte: Die Minimierung der Produktionskosten, insbesondere angesichts der rasant steigenden Energiekosten in Europa, ist ein entscheidender Faktor für unseren künftigen Erfolg, aber wir brauchen auch einen Marktrahmen, der langfristig nachhaltig ist. Wirtschaftlich gesehen werden Antibiotika in Europa immer noch größtenteils als Massenware behandelt, allerdings mit einem großen Unterschied: Die Erzeuger von Antibiotika müssen zu festgelegten Preisen liefern, unabhängig von Veränderungen bei Angebot und Nachfrage. Wir müssen dringend die Rahmenbedingungen ändern und grundlegende Konzepte wie eine inflationsgebundene Preisgestaltung sowie Ausschreibungen mit Kriterien einführen, die über den bloßen Preis hinausgehen.

Michael Kocher, Country President Novartis Österreich und Global Head Sandoz B2B, bekräftigte diese Bestrebungen: In Zeiten einer Rekordinflation und eines anhaltenden Kostenwettbewerbs aus Asien, die das Risiko einer Abhängigkeit der EU von ausländischen Anbietern erhöhen, sind etablierte heimische bzw. europäische Produktionsstätten wichtiger denn je.

Trotz der aktuell großen Herausforderungen investiert Sandoz massiv in das Produktionswerk in Kundl und liefert damit ein klares Bekenntnis für den Standort Tirol. Mit den Millioneninvestitionen werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die Produktion ausgeweitet und die Versorgungssicherheit in Europa gestärkt. Denn seit 75 Jahren wird von Tirol aus ein wichtiger Beitrag für die europäische Versorgung mit Antibiotika geleistet. Ich freue mich über das Bekenntnis zu dieser heimischen Produktionsstätte und den regelmäßigen Austausch mit Sandoz. Denn Europa kann nur dann bestehen, wenn wir im internationalen Wettbewerb auf unsere Stärken bauen, Produktionsstätten in Europa forcieren und dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen , freut sich der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle.

Sandoz ist der weltweit führende Hersteller von generischen Antibiotika und produziert seit 75 Jahren Antibiotika in Kundl. Dem Werk Kundl in Tirol kommt eine Schlüsselfunktion bei der Antibiotika-Versorgung in Europa zu. Der komplette Fertigungsprozess vom Wirkstoff bis hin zum fertigen Arzneimittel erfolgt an einem Standort. Es ist die letzte verbliebene vertikal integrierte Penicillin-Produktion in Europa und der westlichen Welt , betonte Sandoz GmbH Managing Director Mario Riesner die Besonderheit der österreichischen Produktionsstätte.

Weitere Informationen zu Sandoz Österreich: https://www.sandoz.at/aktuelles/geschichten

Über Sandoz

Sandoz, eine Division von Novartis, ist ein weltweiter Marktführer für Generika und Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung neuartiger, kostengünstiger Ansätze, die auf bisher ungedeckte medizinische Bedürfnisse eingehen, für Patienten den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu verbessern. Es ist unsere Ambition, das weltweit führende und am meisten geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Mit unserem breiten Portfolio an hochwertigen Medikamenten, das alle wichtigen Therapiegebiete abdeckt, erzielten wir 2021 einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.sandoz.at.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Florian Kleinsteuber

Head Communications Sandoz Austria

+43 (0) 664 88783817

florian.kleinsteuber @ sandoz.com