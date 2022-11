Das große Casino Cup Finale als TV-Gameshow auf PULS 4

Wien (OTS) - Welcher Fußballclub holt sich die von Casinos Austria und PULS 4 aus der Taufe gehobene Trophäe? Die Antwort folgt am 14. November in einer actiongeladenen TV-Gameshow. Dem Casino Cup Champion winkt ein einwöchiges 5* Trainingslager im Wert von über 20.000 Euro in der Türkei. Tolle Gewinne warten auch auf das TV-Publikum.



Fußball begeistert unzählige Fans, die spannenden Spiele im Casino faszinieren ebenfalls viele Menschen. Mit der Casino Cup-Show werden die beiden einzigartigen Welten von Casinos Austria und PULS 4 bereits seit Beginn des Jahres vereint und Österreichs Fußballvereine haben sich an den Roulette-, Black Jack- und Pokertischen ins Finale gespielt.

Nach 31 Qualifikationsrunden ist es nun so weit: Die Landessieger der neun Bundesländer und ein Team, das die Qualifikation mittels Wildcard geschafft hat, treten zum großen Österreichfinale des Casino Cup an. Erfreulich: Im finalen Teilnehmerfeld mischen auch drei Frauen-Fußballteams mit! Alle Finalist:innen sind auf www.puls4.com/casinocup zu finden.

Eine TV-Gameshow voller Glück und Spannung

Ging es im bisherigen Turnierverlauf um die glücklichste Hand bei Roulette, Black Jack und Poker, so sind im großen Finale auf PULS 4 echte Allroundtalente gefragt. PULS 4 zeigt die „Ball-In“-Show am 14. November um 20:15 Uhr und bietet einen kurzweiligen TV-Abend voller Entertainment und Nervenkitzel. Auf die Finalteams warten spannende und actiongeladene neue Herausforderungen wie „Fußball Black Jack“ oder Variationen der Spieleklassiker „Memory“ und „4 gewinnt“, ehe es im abschließenden Heads-up am Pokertisch um den Turniersieg geht.

In der Gameshow werden die Teams von ihren Fanclubs sowie prominenten Patinnen und Paten unterstützt. Mit dabei sind die Fußballer:innen Andi Ogris, Robert Almer, Stefan Maierhofer und Lisa Marie Makas, Ex-Skistar und Sängerin Lizz Görgl, die Kabarettist:innen Nina Hartmann und Paulus von Dr. Bohl, die Schauspielerin Monica Weinzettl sowie die Musiker:innen Virginia Ernst und Marco Angelini. Durch die Show, die auch über die Streaming App ZAPPN zu sehen ist, führt das charmante PULS 4 Moderationsduo Dori Bauer und Alex Kratki.

Entertainment und Faszination sind laut Dieter Türmer, Senior Manager Marketing & Customer Management, die Attribute, für die die Marke Casinos Austria seit jeher steht: „Wir freuen uns sehr, bei dieser innovativen Gameshow mitzuwirken. Casinos Austria steht das ganze Jahr für faszinierende Erlebnisse, genau das bringen unsere Croupiers nun beim Casino Cup TV-Finale ein. Mit dem Casino Cup bieten wir gemeinsam mit PULS 4 nicht nur dem österreichischen Fußball eine Bühne in der Primetime, sondern mit unseren spannenden Casinospielen und eigens inszenierten Action-Spielen jede Menge Unterhaltung.“

Auch die Fans gewinnen

Dabei sein ist beim Casino Cup wichtig, aber bei weitem nicht alles. Der Casino Cup Champion darf sich über einen spektakulären Hauptpreis freuen: ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei im Wert von über 20.000 Euro. Dem Siegerteam mit 20 Personen steht dabei ein auf Trainingscamps spezialisiertes 5* All-Inclusive-Hotel und zweimal täglich je 90-minütige Einheiten auf Trainingsplätzen mit FIFA-Standard zur Verfügung.

Wie bei einem Fußballmatch spielen auch die Fans beim Casino Cup eine wichtige Rolle. Anlässlich der Ausstrahlung der Show veranstaltet Casinos Austria von 14. bis 20. November ein Gewinnspiel mit 13 attraktiven Preisen im Gesamtwert von rund 13.000 Euro. Neben dem iPhone 14 PRO, Playstation 5 Bundles und einem E-Roller gibt es tolle Preise aus der Casino Welt zu gewinnen: von Gutschein-Packages wie Fun & Friends – All in One über Dinner & Casino Night bis hin zu Tickets für die Poker Europameisterschaft. Alle Infos dazu ab 14. November auf www.casinos.at.

Gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit

Casinos Austria zeigt beim Casino Cup auch sein gesellschaftliches Engagement mit einer Charity Aktion zugunsten der Österreichischen Krebshilfe. Die prominenten Patinnen und Paten der TV Show signierten einen von Casinos Austria gebrandeten Wuzzler, der ab 16. November einer Auktion auf www.aurena.at zugunsten von „Loose Tie“ zur Verfügung gestellt wird. Mit „Loose Tie“, der gelockerten Krawatte, erinnert die Österreichische Krebshilfe gemeinsam mit Österreichs Urologen jeden November alle Männer ab 45 Jahren an die Untersuchung zur Prostatakrebs-Früherkennung.

Die Casino Cup Finalshow ist eine „Green Production“, bei der die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe die Vorgaben des „Sauber Gedreht“ Maßnahmenkatalogs einhält.

„Casino Cup – Die große Ball-In Show“ presented by Casinos Austria am Montag, den 14. November um 20:15 Uhr auf ZAPPN & PULS 4

