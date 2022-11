Das Orchestre National de France unter Leitung von Cristian Măcelaru erstmals gemeinsam auf Tournee

Das große Finale der Tour findet am 8. Dezember 2022 in Wien im Musikverein statt.

Wien/Salzburg (OTS) - Das Orchestre National de France (ONF) gilt als eines der besten Orchester Frankreichs und versteht sich international als Botschafter der französischen Kultur. Seit September 2020 leitet der rumänische Dirigent Cristian Măcelaru das ONF. Parallel dazu ist er Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters und künstlerischer Leiter des Festivals Enescu in Bukarest sowie des kalifornischen Cabrillo Festivals für zeitgenössische Musik. Nun geht Cristian Măcelaru erstmals auf Tournee mit dem Orchestre National de France – und selbstverständlich rückt er dabei französisches Repertoire in den Mittelpunkt.



In Deutschland tourt das ONF vom 26. November bis 8. Dezember, mit dem Auftakt am 24. November in Paris und dem Abschlusskonzert am 8. Dezember in Wien.



Das Programm in Wien, Musikverein

Ravel, Ma Mère l'Oye

Glière, Konzert für Harfe, op.74

Franck, Symphonie in d-Moll



Orchestre National de France, Ltg. Cristian Măcelaru

Xavier de Maistre, Harfe



Alle Tourneetermine

24.11.2022, Paris, Auditorium de Radio France

26.11.2022, Köln, Philharmonie

27.11.2022, München, Isarphilharmonie

29.11.2022, Hamburg, Elbphilharmonie

30.11.2022, Berlin, Philharmonie

02.12.2022, Düsseldorf, Tonhalle

05.12.2022, Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

06.12.2022, Frankfurt, Alte Oper

08.12.2022, Wien, Musikverein



Orchestre National de France Cristian Măcelaru | Ravel • Glière • Franck

Datum: 08.12.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Musikverein, Großer Saal

Bösendorferstraße 12, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.musikverein.at/konzert/eventid/49260

