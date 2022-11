ASFINAG (1): Netzwerkausfall sorgt für Probleme bei Steuerung der Tunnelanlagen auf Autobahnen

Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt; lange Tunnel werden an Portalen mit Mitarbeitern besetzt

Wien (OTS) - Ein Ausfall des Netzwerks sorgt seit etwa 9 Uhr für Probleme bei der Steuerung der Tunnel und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen. Drei Tunnel in Tirol (Arlberg, Roppener und Perjentunnel) sind aus diesem Grund gesperrt. Alle anderen Anlagen können jedoch weiter in Betrieb bleiben. Die ASFINAG besetzt als Vorsichtsmaßnahme zusätzlich lange Tunnel wie den Grazer Plabutschtunnel mit Personal an den Portalen.

Die Verkehrssicherheit ist jedoch dadurch nicht beeinträchtigt! Alle Tunnelsicherheitseinrichtungen wie etwa die Lüftung funktionieren zu 100 Prozent autark und würden im Falle eines Ereignisses automatisch starten.





