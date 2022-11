Fachtagung ERP Future am 15. November 2022 in Wien

Anforderungen und Trends erfordern neue Lösungsansätze bei ERP-Systemen

Mobile Anwendungsmöglichkeiten von ERP ermöglichen ein effektives Arbeiten – egal ob im Büro, im Homeoffice oder von unterwegs. Wie dies optimal funktioniert, welche Optionen dafür zur Verfügung stehen und wie Betriebe das bereits umsetzen, erfahren die Teilnehmenden der ERP Future am 15. November 2022 an der FH Technikum Wien. Eine Fachmesse mit Systemanbietern und Implementierungspartnern begleitet die Fachtagung, welche von der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der FH Technikum Wien veranstaltet wird.



Die Fachtagung ERP Future bildet mit interessanten Vorträgen die Grundlage zum Informationsaustausch zu aktuellen Trends und Entwicklungen rund um „Enterprise Systems“ und deren Eco-Systeme. So widmet sich eine Keynote den aktuellen Entwicklungen der ERP-Personalnachfrage. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr vor allem bei ERP und dessen mobilen Anwendungsmöglichkeiten.

In den Fachvorträgen wird etwa darauf eingegangen, wie mobiles Workforce Management das operative Personal unterstützen kann und Prozesse auf mobilen Geräten auch von weniger IT-erfahrenem Personal abgewickelt werden. Zudem wird aufgezeigt, welche Aspekte Unternehmen beachten sollten, wenn sie den Einsatz mobiler Endgeräte planen und wie sie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) auch unterwegs neue Kunden generieren können. Es wird sowohl aus der Sicht der Systemanbieter als auch aus Kundensicht erläutert, wie der effiziente Einsatz von ERP in der Praxis aussehen und wie Dokumentenmanagement intelligent, mobil, automatisiert und revisionssicher erfolgen kann. Dazu werden unter anderem auch von den ausstellenden Unternehmen Fachvorträge gehalten, bei denen die Referenten ihre IT-Lösung vorstellen und aufzeigen, in welche Richtung die Weiterentwicklung ihrer Produkte geht und welche Möglichkeiten heute schon zur Verfügung stehen.

Die Vorträge werden an der FH Technikum Wien in zwei Tracks parallel abgehalten. Die Messe kann von 9 bis 17 Uhr besucht werden.

Aussteller bei der ERP Future 2022 in Wien sind:

All For One Austria GmbH ams.Solution AG Asseco Solutions GmbH Cegeka Business Solutions Österreich GmbH ecosio GmbH FLEXiCODE GmbH FORMAT Software Service GmbH IFS Deutschland GmbH & Co. KG Kreuzbauer IT GmbH Novacura GmbH ORBIS Austria GmbH proALPHA Software Austria GmbH proTask Consulting GmbH PSI Automotive & Industry Austria GmbH schrempp edv GmbH Scopevisio Österreich SIS Consulting GmbH

Die Universität Innsbruck bietet mit der Veranstaltungsreihe ERP Future bereits seit vierzehn Jahren eine unabhängige Plattform für Anwender und Entscheidungsträger, die sich einen fundierten Überblick über das Kernthema Enterprise Resource Planning (ERP) sowie die Themenfelder rund um Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM) verschaffen wollen.

Die Teilnahme für Anwenderorganisationen ist kostenfrei.

Das Programm sowie weitere Details findet man unter www.erp-future.com

ERP Future 2022 – Business

Fachtagung & Fachmesse

Datum: 15.11.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich

Url: https://www.erp-future.com/

Rückfragen & Kontakt:

Universität Innsbruck

Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus

Tel.: +43 670 701 89 16

E-Mail: erp-future @ uibk.ac.at

www.erp-future.com