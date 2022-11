SÖZ: Staatsbürgerschaft ist eine Selbstverständlichkeit und kein Mittel zur Schikane!

Wien (OTS) - Menschen, die seit Jahren in Österreich leben, arbeiten und ihren Beitrag leisten, sind derzeit nicht in der Lage, demokratisch mitzubestimmen. Wie eine Studie des Migrant Integration Policy Index zeigt, gehört Österreich im internationalen Vergleich zu den Ländern mit dem schwierigsten Zugang zur Staatsbürgerschaft.

"Ob Erleichterungen rund um die Staatsbürgerschaft oder Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf lokaler Ebene - wir fordern beides, denn der Ausschluss von beinahe der Hälfte Wiens ist ein demokratiepolitisches Fiasko", meint Hakan Gördü, Obmann des SÖZ.

"Die FPÖ dreht am Rad, weil Demokratie und Freiheiten für sie bekanntlich an Hautfarbe, Religion und Herkunft geknüpft sind. Wir dürfen uns keine weitere Sekunde am Rassismus dieser ewiggestrigen Partei orientieren", führt Gördü fort.





