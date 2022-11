WorkVision BarCamp® 10 und 11.11: Was kommt nach der Hierarchie? Und wo hockt Gott?

40 Vordenkende aus 4 Ländern teilen in der 6. Auflage des WorkVision BarCamp® ihren Wissens- und Erfahrungsschatz für ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Arbeit neu denken.

Salzburg (OTS) - Die Sessions rund ums Thema New Work reichen diesmal von der angstfreien Organisation bis zur provokanten Frage „Wo hockt Gott?“. Die Linzer Kulturanthropologin und Autorin Bettina Ludwig („Unserer Zukunft auf der Spur“) zeigt, dass Menschen vor allem kulturell bedingt handeln und nicht, „weil sie eben so sind.“ Der kulinarische Höhepunkt kommt am 1.Tag von Haubenkoch Didi Maier, der ebenso an der Tagung teilnimmt. Gastgeber ist Hotelier Marius Donhauser, der mit seiner aufstrebenden Softwarefirma hotelkit gerade das Alte Mühlhaus in der neu umgebauten Rauchmühle in Salzburg bezogen hat. Weitere Infos: www.WorkVision-BarCamp.at

Rückfragen & Kontakt:

Institut für emotional intelligente Unternehmensführung

Mag. Christian Holzer

+43 699 11648845

christian.holzer @ ei-institut.at