Rund 60 Aussteller bei der Niederösterreichischen Freiwilligenmesse am 13. November

LH Mikl-Leitner: „Menschen, die sich für andere einsetzen, sind der soziale Kitt unserer Gesellschaft“

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund 60 Aussteller stellen bei der Niederösterreichischen Freiwilligenmesse am 13. November ab 10 Uhr im Landhaus in St. Pölten ihre Angebote vor. Damit meldet sich die Niederösterreichische Freiwilligenmesse nach zwei Jahren Pause wieder zurück, und es zeigt sich: Freiwilligenarbeit ist wichtiger denn je!

„Gerade in Krisenzeiten sehen wir den unschätzbaren Wert ehrenamtlicher Tätigkeit. Ob bei Hilfsorganisationen oder im Kulturbereich: Menschen, die sich für andere einsetzen, sind der soziale Kitt unserer Gesellschaft. Ich danke allen Freiwilligen, die die Herausforderungen der Pandemie angenommen haben und dem Ehrenamt treu geblieben sind. Sie verdienen unsere größte Hochachtung und Unterstützung. Ich bin sehr glücklich, dass das Landhaus in St. Pölten wieder Gastgeber der NÖ Freiwilligenmesse ist,“ freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über die vierte Auflage der Messe.

Motivation, Einsatzbereitschaft und die Freude anderen zu helfen, werden in Niederösterreich hochgehalten. Die persönlichen Beweggründe für das freiwillige Engagement sind dabei vielfältig: Soziale Verantwortung übernehmen, aber auch der Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, stehen an der Spitze der Motive. Die Niederösterreichische Freiwilligenmesse bietet bei der Suche nach einer passenden und erfüllenden Tätigkeit Orientierungshilfe. Die Angebotspalette reicht von Kunst und Kultur über Integration und Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu Senioren, Soziales, Umwelt und Zivilschutz. Rund 60 Aussteller geben Einblick in ihre Arbeit, stehen für Fragen zur Verfügung und unterstützen bei den ersten Schritten in die neue Aufgabe.

„Ehrenamt erfordert Idealismus und großen persönlichen Einsatz, zugleich bekommt man aber auch viel Positives zurück. Mit Angeboten wie der Freiwilligenmesse oder der Plattform Service Freiwillige möchte die Kultur.Region.Niederösterreich Mut machen für ehrenamtliches Engagement. Zugleich stehen wir allen Ehrenamtlichen und Freiwilligen gerne mit speziellen Serviceleistungen sowie maßgeschneiderte Fortbildungsformaten begleitend zur Seite, über die wir gerne persönlich informieren“, so Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittene Projekte bietet auch die neue Plattform www.freiwilligenboerse-noe.at. Ziel der Freiwilligenbörse Niederösterreich ist die Vernetzung engagierter Menschen. Zielgerichtet, übersichtlich und regional richtet sich die neue Freiwilligenbörse Niederösterreich sowohl an Vereine, Initiativen oder Organisationen, die Helferinnen und Helfer für konkrete Projekte, Aufgaben und Tätigkeiten suchen. Steht aber auch Personen, die sich engagieren möchten zur Verfügung.

Auf die Besucher der Freiwilligenmesse wartet also von 10 bis 17 Uhr im Landhaus St. Pölten ein attraktives Rahmenprogramm: Workshops und Vorträge, Tag der offenen Tür im Büro der Landeshauptfrau, Gratiseintritte bei vielen Institutionen im Regierungsviertel, Kabarett mit Georg Bauernfeind, Tag der offenen Tür beim ORF NÖ, Genussmeile am Landhausplatz u.v.m.

