FPÖ – Hafenecker: EU-Industriekommissar bekräftigt FPÖ-Standpunkte gegen das Aus für Verbrennungsmotoren

Experte bestätigt: das Aus für Verbrennungsmotoren muss wohl in 4 Jahren revidiert werden

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe der Presse wurde das kritische Interview des EU-Industriekommissars Thierry Breton zum geplanten Aus der Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 in einer französischen Zeitung zitiert. FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker sieht die Kritik seitens der FPÖ durch die Fachmeinung des Industriekommissars bestätigt: „Ein Experte bestätigt ebenfalls den herannahenden Bauchfleck, auf den die EU in ihrer grünen Utopie hinsteuert und ist von einer Revidierung in 4 Jahren überzeugt. Breton empfahl nicht nur weiterhin Verbrennungsmotoren zu produzieren, sondern prognostiziert starke Marktverwerfungen, die sich aufgrund der hohen Preise der Elektroautos ergeben werden. Denn Elektroautos sind nach wie vor für den normalen Österreicher, also der, der jeden Tag hart arbeitet, so gut wie unleistbar. Ein Kollaps des Automarkts wird die Folge sein.“



„Im Größenwahn, dass jetzt plötzlich alle ‘grüner‘ fahren müssen, sieht Breton die gleichen Probleme auf uns zu kommen, wie wir schon lange voraussagen. ‘Die Produktion einer so großen Zahl an Batterien führt unausweichlich zu einer Rohstoff- und Energieknappheit, der Stromverbrauch würde sich bis zu einem Viertel erhöhen und in der EU wären zudem 7 Millionen Ladestationen notwendig.‘ Alles Punkte, die auf der Hand liegen. Aber weder die Entscheidungsträger in der EU, noch in unsere zuständige Ministerin Gewessler wollen der Realität ins Auge blicken. In ihrer Illusion vom Tagespendler, der vom Südburgenland am besten mit dem Fahrrad täglich nach Wien arbeiten fährt, verkennen sie den Irrweg, in den sie mit Vollgas hineinschlittern. Ebenso wie Breton sind wir davon überzeugt, dass es im Jahr 2026 zu einer Revidierung kommen wird. Denn bis dahin werden die Wähler alle grünen Klimakleber von den Schalthebeln der Macht entfernt haben und erst dann wird es wieder möglich sein, realistische Verkehrspolitik mit Hirn und Verstand zu machen“, so Hafenecker überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at