„Transparenzoffensive“ von WK-Präsident Herk ist Verhöhnung aller steirischen Wirtschaftskammermitglieder

Wien (OTS) - Der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk hat aufgrund seiner aufgedeckten Geheimgagen und der Covid-Sonderförderungen durch die Wirtschaftskammer an den Wirtschaftsbund eine „Transparenzoffensive“ angekündigt. Für UNOS Bundessprecher Michael Bernhard ist diese offensichtliche Flucht nach vorne eine reine PR Show: „Das Transparenz-Versprechen von Präsident Herk ist eine Verhöhnung aller steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn Herk nur einen Funken Anstand hat, erklärt er uns umgehend, warum eine Covid-Sonderförderung aus den Zwangsbeiträgen der Unternehmen für den Wirtschaftsbund beschlossen wurde.“

Auch sonst sieht Bernhard wenig Glaubwürdigkeit in den Ausführungen von Herk: „Wirtschaftskammerpräsident Herk steht für jenes alte, verfilzte System, in welchem Wirtschaftsbundfunktionäre sich vor allem damit beschäftigen, wie Mitgliedsbeiträge optimal für den Wirtschaftsbund und die eigenen Bedürfnisse genutzt werden können. Das muss ein Ende haben! Es braucht eine echte Trendumkehr und einen transparenten Umgang mit den Beiträgen der Mitglieder. Ob Herk dieser Aufgabe gerecht werden kann, darf aktuell zumindest stark bezweifelt werden. “

UNOS werden aufgrund der zahlreichen Wirtschaftsbund-Skandale in der Wirtschaftskammer weiterhin die Pinke Transparenzoffensive vorantreiben. Der nächste Schritt sind in der kommenden Woche Anfragen in der aktuellen Causa Herk an das Präsidium der Wirtschaftskammer Steiermark sowie alle anderen Landeswirtschaftskammern. Es braucht Klarheit darüber, welche Zuwendungen an Präsidiumsmitglieder und insbesondere an deren Fraktionen geflossen sind. Nicht zuletzt erfordert die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer, dass mit den Beiträgen der Mitglieder besonders sensibel umgegangen wird, da ein Austritt aus Unzufriedenheit noch immer unmöglich ist.

Rückfragen & Kontakt:

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Markus Ott

Bundesgeschäftsführer

markus.ott @ unos.eu

+43 676 83414500