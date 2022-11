FPÖ – Nepp: Versagen Hackers gefährdet auch das Leben von Kindern

Wann treten SPÖ-Gesundheitsstadtrat und das Gesundheitsverbund-Management endlich zurück?

Wien (OTS) - Nach der via Kurier bekannt gewordenen Kündigung des Leiters der Neonatologie bzw. der Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Floridsdorf fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, sofortige personelle Konsequenzen. „Es ist Gefahr in Verzug. Der dramatische Personalmangel ist die Folge der Unfähigkeit des Managements des Wiener Gesundheitsverbundes und von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Das Versagen dieser Personen gefährdet jetzt auch das Leben von Kindern. Daher braucht es ein sofortiges Köpferollen“, so Nepp, der die Entlassung der Gesundheitsverbund-Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb und des ärztlichen Direktors Binder fordert.



Der Wiener FPÖ-Obmann weist auch darauf hin, dass die vom Gesundheitsverbund befohlene Zusammenlegung der Kinderabteilungen der Spitäler Donaustadt und Floridsdorf eine massive Gefährdung für die jungen Patientinnen und Patienten bedeutet. „Uns berichten zahlreiche Gesundheitsmitarbeiter, dass solche Zusammenschlüsse die Situation noch verschlimmern. Daher braucht es endlich kompetente Experten an der Spitze des Wiener Spitalsmanagements und einen Gesundheitsstadtrat, der seine Arbeit ernst nimmt und nicht nur präpotente Sprüche klopft“, bekräftigt Nepp.



