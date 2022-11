NEOS gratulieren Sophie Wotschke zur Wahl zur JUNOS-Vorsitzenden

Beate Meinl-Reisinger: „Mit Sophie haben die jungen Liberalen eine verlässliche und engagierte neue Vorsitzende. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Wien (OTS) - NEOS gratulieren Sophie Wotschke herzlich zur Wahl zur Vorsitzenden der Jungen Liberalen NEOS. „Sophie Wotschke hat bereits als Vorsitzende der JUNOS Studierenden großes Engagement und Leadership bewiesen. Mit ihrer Wahl zur Vorsitzenden der JUNOS hat die liberale Jugendbewegung eine qualifizierte und verlässliche neue Spitze. Ich gratuliere ihr und dem gesamten neu gewählten Bundesvorstand ganz herzlich zur Wahl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger.



„Mein großer Dank gilt der scheidenden Vorsitzenden Anna Stürgkh, die in den vergangenen Jahren mit vollem Einsatz, aber immer mit ruhiger Hand dafür gesorgt hat, dass die liberale Jugendorganisation gewachsen ist, großes Vertrauen genießt und ein verlässlicher Partner für alle jungen Menschen in Österreich ist. Ich bin sicher, dass sich JUNOS mit Sophie an der Spitze auch weiterhin mutig und mit aller Kraft für Freiheit, Fortschritt und Generationengerechtigkeit in unserem Land einsetzen werden und danke allen jungen Liberalen für ihr Engagement.“





