Gratis Sonnenblumenöl zum NÖLI-Jubiläum

PERNKOPF/KASSER/STACHELBERGER: Seit 20 Jahren bestes Beispiel für Kreislaufwirtschaft

St. Pölten (OTS) - Seit 2002 wird altes Speisefett und -öl in Niederösterreich mit dem NÖLI gesammelt. Das Land und die NÖ Umweltverbände feiern dieses Jubiläum mit einer besonderen Aktion: Bei der Rückgabe eines vollen NÖLIs bekommt man ab sofort, solange der Vorrat reicht, einen halben Liter österreichisches, AMA-zertifiziertes Sonnenblumenöl geschenkt.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „Bisher konnten in Summe etwa 18,5 Mio. Liter Altspeiseöl und -fett gesammelt und zu Bio-Diesel verarbeitet werden. Damit ist der NÖLI seit 20 Jahren ein Paradebeispiel für blau-gelbe Kreislaufwirtschaft.“ LAbg. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände, berichtet: „Dank der fleißigen NÖLI-Nutzung der Niederösterreicher:innen sind seit 2002 über 1 Mio. Kübel zwischen Küchen und Abfallsammel-/Wertstoffzentren hin und her gependelt.“ „Falsch entsorgtes Altspeiseöl und -fett führt zu Problemen in Kläranlagen und erzeugt so Folgekosten“, ergänzt Bgm. Roman Stachelberger, Vize-Präsident der NÖ Umweltverbände.

Bis zu 70c Folgekosten pro falsch entsorgtem Liter

Bevor Altspeiseöl und -fett gesammelt wurden – erste Versuche gab es schon 1995 mit dem „Fetti“ – wurden diese oft über Toiletten und Spülbecken in die Kanalisation entsorgt. Dies führte zu großen Problemen in den Kläranlagen. Auch heute kommt es noch zur unsachgemäßen Entsorgung. Jeder nicht richtig entsorgte Liter Speiseöl verursacht Folgekosten von 50-70 Cent. Dafür müssen pro Jahr Reinigungskosten in Höhe von mehr als 2,4 Mio. Euro aufgewendet werden. Kosten, die einfach zu vermeiden sind. Umso wichtiger ist es, dass Altspeiseöl und -fett von allen richtig über den NÖLI entsorgt werden.

Aus einem Liter Altspeiseöl können unter Beigabe von Methanol rund 0,85 Liter Biodiesel (normgerechter Treibstoff in DIN-Qualität) hergestellt werden. In ganz Niederösterreich werden somit jährlich 780.000 Liter Biodiesel erzeugt, womit 1.390 Tonnen CO2 eingespart werden.

Eine Million NÖLIs und 43.000 Gastro-NÖLIs

Den NÖLI gibt es für private Haushalte mit 3 Liter und für Gewerbe (Gastro-NÖLI) mit 25 Liter Fassungsvermögen. Der Gastro-NÖLI wird vor allem im Rahmen von Festen und Veranstaltungen gut angenommen. Neben der 1 Mio. NÖLIs sind seit sind 2002 43.000 Gastro-NÖLIs im Einsatz.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums verschenken die 25 Umweltverbände bei der Rückgabe eines vollen NÖLIs, solange der Vorrat reicht, einen halben Liter AMA-zertifiziertes Sonnenblumenöl aus Österreich. Getauscht werden können die NÖLIs in Sammelzentren der jeweiligen Verbände.

