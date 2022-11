Jetzt bei der Finanz bewerben – mehr als 400 Stellen werden neu besetzt

Ausschreibungen verfügbar unter bund.jobboerse.gv.at

Wien (OTS) - 463 Neuaufnahmen – mit dieser Ansage geht die Finanzverwaltung in das dritte Quartal des Arbeitsjahres und schreibt offene Positionen aus. Novum in der Finanz ist dabei insbesondere ein breites Angebot von Teilzeitmöglichkeiten für neu aufgenommene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Wer persönliche Leistungsbereitschaft mitbringt, findet im Finanzressort attraktive Jobmöglichkeiten, wobei uns eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung besonders wichtig ist. Bei uns sind nicht nur junge Menschen beim Eintritt in das Berufsleben, sondern gerade auch Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger mehr als willkommen“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Vielfältige Aufgaben an verschiedenen Standorten in ganz Österreich

403 Stellen sind im Finanzamt Österreich ausgeschrieben, 31 Stellen im Finanzamt für Großbetriebe, 25 Stellen im Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge sowie 4 Stellen in den Zentralen Services. Gesucht werden insbesondere zahlenaffine, offene und engagierte neue Kolleginnen und Kollegen mit Fokus auf Absolventinnen und Absolventen von Allgemein- bzw. Berufsbildenden Höheren Schulen (Matura), von Berufsbildenden Mittleren Schulen (BMS, HAS etc.) sowie auf Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Lehre. Im Finanzamt für Großbetriebe sowie in den Fachbereichen aller Ämter sind auch Stellen für Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen frei.

Die Ausschreibungen für die Stellenangebote sind in der Jobbörse des Bundes verfügbar:

https://bund.jobboerse.gv.at/sap/bc/jobs/

Genaue Informationen rund um Ihre beruflichen Einstiegsmöglichkeiten, den vielfältigen Aufgabenbereichen sowie FAQs zum Thema gibt es unter bmf.gv.at/jobs.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien