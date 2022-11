Kunstmeile Krems gratuliert Kulturpreisträger:innen 2022

Fünf ausgezeichnete Künstler:innen demnächst in Ausstellungen in der Landesgalerie Niederösterreich und im Karikaturmuseum Krems

Krems (OTS) - Heute Abend vergibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Festspielhaus St. Pölten die Kulturpreise 2022 des Landes Niederösterreich.

Der Würdigungspreis in der Kategorie Bildende Kunst geht an Thomas Reinhold. Die Landesgalerie Niederösterreich widmet dem Maler ab Dezember eine Einzelausstellung. Die Preisträger:innen des Sonderpreis Karikatur sind Bruno Haberzettl, Gernot Budweiser, Regina Hofer und Leopold Maurer. Sie sind 2023 im Karikaturmuseum Krems in der Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“ vertreten.

Personale zu Thomas Reinhold

Gerda Ridler, künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, gratuliert dem Kulturpreisträger Thomas Reinhold herzlich: „Thomas Reinhold hat über viele Jahre ein stringentes malerisches Werk geschaffen. In seiner konsequenten Abstraktion, in seiner stimmigen Farbgebung und Formensprache ist es von einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift geprägt. Ich freue mich sehr, dass wir in der Landesgalerie Niederösterreich nach Isolde Maria Joham den Würdigungspreisträger 2022 Thomas Reinhold in einer Einzelausstellung ins Scheinwerferlicht stellen.“

Die Schau gibt einen vielfältigen Einblick in Reinholds Schaffen der vergangenen Jahre. Auch neue, noch nie gezeigte Arbeiten direkt aus dem Atelier des 1953 in Wien geborenen Künstlers werden präsentiert. Der dynamische Entstehungsprozess seiner Malerei wird für die Besucher:innen spürbar. Ausstellungseröffnung ist am 02. Dezember 2022, 18.00 Uhr. Die Schau läuft bis 16. April 2023.

Die Präsentation der niederösterreichischen Würdigungspreisträger:innen ist fixer Bestandteil des jährlichen Ausstellungsprogramms von Ridler. Der Direktorin ist es ein besonderes Anliegen, heimische Künstler:innen von überregionaler Bedeutung für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.

Sonderpreis Karikatur

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Niederösterreich wurden 2022 Sonderpreise in der Sparte Karikatur ausgelobt.

Der Würdigungspreis geht an Bruno Haberzettl. Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseum Krems und Mitglied der Fachjury zum Sonderpreis, zeigt sich erfreut über die Ehrung des Krone Bunt-Karikaturisten: „Es ist großartig, dass das Land Niederösterreich mit dem diesjährigen Sonderpreis herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Karikatur anerkennt. Bruno Haberzettls Werke hinterfragen beharrlich bestehende Denkmuster, stärken die eigenständige Meinungsbildung und lassen uns dabei herzhaft auflachen. Ich gratuliere dem Künstler und den weiteren Preisträger:innen zur Auszeichnung.“

Der gebürtige St. Pöltner Karikaturist Gernot Budweiser sowie das Graphic Novel-Künstlerduo Regina Hofer und Leopold Maurer erhalten Anerkennungspreise. Ab 19. Februar 2023 sind sie und Haberzettl in der Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“ im Karikaturmuseum Krems zu sehen. Die Schau beleuchtet mit Originalen u. a. auch von Erich Sokol, Manfred Deix und Gerhard Haderer humorvoll das Österreichbild und seine Klischees.



Ausstellungsdaten:

THOMAS REINHOLD

Würdigungspreisträger 2022

03.12.2022 – 16.04.2023

Landesgalerie Niederösterreich

DER UNSTERBLICHE ÖSTERREICHER

19.02.2023 – 28.01.2024

Karikaturmuseum Krems

u. a. mit Werken der Kulturpreisträger:innen 2022 Bruno Haberzettl, Gernot Budweiser, Regina Hofer und Leopold Maurer

Pressebilder



