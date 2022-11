„Thema“: Halloween-Krawalle in Linz – was steckt dahinter?

Außerdem am 7. November um 21.10 Uhr in ORF 2: Welt im Wandel – was bringt ein klimafreundlicher Lebensstil?

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 7. November 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Halloween-Krawalle in Linz – was steckt dahinter?

Diese Halloween-Nacht in Linz hat alle überrascht: 200 Jugendliche attackieren Passanten, werfen Böller und liefern sich mit 170 Polizisten eine Straßenschlacht. Nachrichten auf Tiktok legen nahe, dass die Krawalle geplant waren – in Anlehnung an den Netflix-Film „Athena“, der Gewalt gegen die Polizei verherrlicht. Woher kommen diese Wut und diese Aggression? Nach fast drei Jahren permanenter Krise liege „viel Spannung in der Luft“, sagt Erich Wahl, Leiter des Vereins für Jugend und Freizeit, der in Linz federführend in der Jugendarbeit ist. Er sieht die Ausbrüche als Ausdruck von Frust und Verzweiflung. Ein junger Linzer ist sich sicher: „Es wird noch schlimmer werden.“ Am Taubenmarkt fürchtet man sich vor der Silvesternacht. Welche Konsequenzen ziehen Politik und Polizei? Eine Reportage von Leon Hoffmann-Ostenhof, Sonja Hochecker und Pia Bichara.

Welt im Wandel – was bringt ein klimafreundlicher Lebensstil?

Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten ringt die Welt um mehr Tempo beim Klimaschutz. Die Erfolgsaussichten sind bescheiden, meinen viele. Was können Einzelne tun, um die Erderhitzung zu bremsen? „Wenn Putin den Gashahn zudreht, ist mir das völlig wurscht“, sagt Wolfgang Löser. Der Bauer blickt gelassen auf die hohen Strom- und Dieselpreise, die viele seiner Kollegen vor ein unlösbares Problem stellen. Er betankt seine Traktoren seit 25 Jahren mit Sonnenblumenöl und erzeugt seinen Strom mit Photovoltaik und Biomasse. „Wir verfügen über das Wissen und die Technologien, um die Klimawende zu schaffen“, sagt Ilona Otto, Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels, und ergänzt: „Wenn 10 bis 30 Prozent einer Gesellschaft nach neuen Normen leben und dies auch offen zeigen, kann sich eine ganze Gesellschaft sehr schnell verändern.“ Im Rahmen von „MUTTER ERDE: Bye Bye CO2 – Nachgefragt“ (Details unter presse.ORF.at) geht „Thema“ der Frage nach: Was bringt ein klimafreundlicher Lebensstil? Markus Stachl und Martin Steiner berichten.

Nein zum Heim – Zukunftsthema Wohnen im Alter

„In ein Heim geht man zum Sterben, aber ein Seniorendorf, das wäre zum Leben“, sagt Manfred Draxl. Er hat einen Plan: im südlichen Burgenland will er ein Seniorendorf für rüstige Pensionistinnen und Pensionisten errichten. Für Menschen wie ihn, die noch viel vorhaben, Sport machen wollen, Wellness statt Pflege brauchen, gerne Wein und gutes Essen genießen – für solche Menschen gebe es kaum passende Wohnformen, meint der pensionierte Gastronom. Die Soziologin Vera Maria Gallistl erforscht Wohnbedürfnisse älterer Menschen. „Unsere Gesellschaft nimmt das Alter als etwas Defizitäres, als etwas nach dem ‚richtigen‘ Leben wahr, das entspricht schon lange nicht mehr der Lebensrealität“, meint sie. Wie wollen wir im Alter wohnen? Andrea Poschmaier hat in Kärnten, im Burgenland und in Niederösterreich recherchiert.

Abpfiff – Vom Fußballprofi zum Arbeitslosen

Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Ende November läuft. Die großen Stars beeindrucken nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit ihrem Marktwert. Bei 55 Millionen liegt jener von David Alaba, der sich an seine bescheidenen Anfänge erinnert. Und für viele steht am Ende eines Bubentraums der Kampf ums finanzielle Überleben. Ein Viertel der 600 österreichischen Profi-Fußballer sind jedes Jahr arbeitslos gemeldet, berichten Lisa Gadenstätter und Nina Dallos.

