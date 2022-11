Pressegespräch: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit Versorgungssicherheitstour in Wien

Am 9. November um 14 Uhr

Wien (OTS) - Wien, 4. November 2022 (OTS). - Nächste Woche ist Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit seiner "Versorgungssicherheitstour" in Wien unterwegs. Gemeinsam mit Landwirtschaftskammer Wien-Präsident Franz Windisch und Stadtrat Jürgen Czernohorszky lädt der Bundesminister im Rahmen eines Betriebsbesuchs zu einem Pressegespräch ein. Themen werden die Situation der Wiener Landwirtschaft, aktuelle Herausforderungen und Maßnahmen von Bundes- bzw. Landesregierung wie auch die Chancen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik 2023 sein.



Datum: Mittwoch, 9. November 2022

Ort: Gärtnerei Holzhacker, Hänischgasse 22, 1220 Wien

Uhrzeit: 14.00 Uhr Pressegespräch, anschließend Betriebsbesichtigung

Thema: Situation der Wiener Landwirtschaft in Zeiten multipler Krisen



Wir laden Sie, werte Medienvertreter:innen, herzlich zum Pressegespräch ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Um Anmeldung bis 8. November 2022 um 15 Uhr an verena.scheiblauer @ lk-wien.at wird gebeten. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Verena Scheiblauer BEd

Landwirtschaftskammer Wien

M +43 664 60 259 111 39

T +43 15879528-39