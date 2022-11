AK Talk #deineStimme gegen Armut am 9.11. in Wien

Mit Daniela Brodesser, Volkshilfe-Chef Erich Fenninger, Sybille Pirklbauer (AK) und Norman Wagner (AK)

Wien (OTS) - Armut in Österreich hat Namen und Gesichter – leider viel zu viele. Denn mehr als 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind arm oder armutsgefährdet. Das heißt ganz konkret: Diese Menschen müssen mit weniger als 1.400 Euro netto im Monat auskommen – während die Preise massiv steigen. Wie ist es, wenn man so wenig Geld zum Leben hat? Was sind die größten Sorgen? Was ändert sich durch Soziale Medien und Hashtags wie #IchbinArmutsbetroffen? Warum ist Recht wichtiger als Charity-Aktionen? Und wie kann man einen Sozialstaat bauen, in dem niemand arm ist? Darüber diskutieren im Daniela Brodesser und Erich Fenninger unter der Moderation von Sybille Pirklbauer (AK). Zuvor präsentiert AK Experte Norman Wagner wichtige Fakten zu Armut in Österreich.

Die Veranstaltung findet am 9.11. ab 18 Uhr in der Bibliothek der AK Wien statt.

Anmeldungen unter: https://www.ots.at/redirect/akwien

