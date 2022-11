Weltmarktführer Plasser & Theurer kauft 77.000 Quadratmeter in St. Pölten

Wie der GEWINN berichtet, hat sich Plasser & Theurer ein riesiges Areal von den ÖBB gesichert

Wien (OTS) - Mit seinen Gleisbaumaschinen ist Plasser & Theurer Weltmarktführer. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wien und das Stammwerk in Linz. Nun sicherte sich der Hidden Champion viel Platz für weiteres Wachstum genau zwischen Wien und Linz: Im Süden von St. Pölten im Ortsteil Wörth kaufte man rund 77.000 Quadratmeter Industriebauland. „Wir planen künftig unsere Räumlichkeiten für die technologische Entwicklung auszuweiten. Die Nähe zum ÖBB Bildungscampus sowie anderen Unternehmen der Bahnindustrie, wie dem Weichenwerk Wörth, macht den Standort interessant für unser künftiges Wachstumspotenzial“, heißt es von Plasser & Theurer. Verkäufer der riesigen Fläche waren laut GEWINN für 7,86 Millionen Euro die ÖBB. Auf dem früheren Bahngelände haben sich bereits mehrere große Unternehmen wie DB Schenker oder Prefa angesiedelt.



