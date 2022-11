Brickwise Immo-Investment-Umfrage: Interesse an Immobilien ist bei jüngeren Menschen überdurchschnittlich hoch

33 Prozent der Österreicher:innen planen in den nächsten zwei bis drei Monaten, Geld in Immobilien zu investieren. 46 Prozent davon sind Frauen und 54 Prozent jünger als 40 Jahre

Wien/München (OTS) - Der Weltspartag erinnert uns seit mehr als 100 Jahren daran, dass wir uns aktiv mit unserer Geldanlage auseinandersetzen sollten. Die digitale Immobilienhandelsplattform Brickwise hat diese Initiative zum Anlass genommen und die Menschen in Österreich nach ihren kurz- bis mittelfristigen Investmentplänen gefragt.

Das Ergebnis der repräsentativen und österreichweit durchgeführten Umfrage zeigt eindeutig, dass die historisch hohe Inflation Immobilieninvestments in den Fokus der Investor:innen gerückt hat.

Die Umfrage ergab, dass rund 48 Prozent der Österreicher:innen in den nächsten zwei bis drei Monaten Geld investieren wollen.

Unter den Investitionswilligen befinden sich 42 Prozent Frauen.

Die Investitionsbereitschaft ist vor allem bei den jüngeren Befragten überdurchschnittlich hoch. In der Gruppe der unter 30-Jährigen gaben rund 60 Prozent der Befragten an, dass sie in den nächsten zwei bis drei Monaten Geld investieren wollen.

33 Prozent der Österreicher:innen planen ein Investment in Immobilien. Auch hier sind die jüngeren Befragten überdurchschnittlich motiviert: 46 Prozent der unter 30-Jährigen planen ein Immobilieninvestment.

54 Prozent der Frauen und 55 Prozent der Männer, die in nächster Zeit Geld investieren wollen, möchten dieses unter anderem in Immobilien veranlagen.



Hohe Inflation macht Immobilieninvestments attraktiv

Michael Murg, CEO und Gründungspartner von Brickwise, zeigt sich vom Ergebnis der Umfrage wenig überrascht: „ Immobilien weisen empirisch betrachtet, vergleichsweise stabile Renditen auf und werden daher seit vielen Generationen als Portfoliobeimischung und als Schutz vor Inflation geschätzt. Diese Eigenschaft ist gerade vor dem Hintergrund der historisch hohen Inflation, die wir derzeit in Österreich erleben, von großer Bedeutung. Denn mit traditionellem Sparverhalten bzw. mit einem klassischen Sparbuch lassen sich die aktuellen Kaufkraftverluste nicht kompensieren. Immobilieninvestments sind hier nicht nur für institutionelle Investor:innen eine attraktive Alternative. ” Brickwise ermöglicht bereits ab 100 Euro Investments in digitale Immobilienanteile – unabhängig davon, wie wertvoll die Immobilie ist oder wie stark die Immobilienpreise gestiegen sind. Brickwise öffnet und liberalisiert somit den Immobilienmarkt, denn es erlaubt jeder Anlegerin und jedem Anleger am Immobilienmarkt teilzuhaben und die Vorteile einer Immobilienbeimischung für das individuelle Wertpapierportfolio zu nützen.

Wie wichtig eine intelligente Portfoliostrategie für den langfristigen Vermögensaufbau einer Volkswirtschaft ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Da Österreich traditionell ein Land der Sparbuch-Sparer:innen ist, führt das seit rund zehn Jahren anhaltende Niedrigzinsumfeld zu realen Wertverlusten. Schätzungen gehen davon aus, dass die Österreicher:innen im vergangenen Jahr mehr als sechs Milliarden Euro an Vermögen aufgrund der hohen Inflation, der Zinssituation und ihrer Veranlagungsgewohnheiten verloren haben.

Michael Murg: „ Brickwise ist nicht nur eine innovative Investmentplattform, die einen einfachen Zugang zum Immobilienmarkt bietet. Es geht eigentlich um viel mehr. Immobilien sind untrennbar mit einem menschlichen Grundbedürfnis verbunden. Dem Bedürfnis nach einem Wohnraum, welcher der Familie Sicherheit, Schutz, Geborgenheit und einen Lebensraum geben soll. Für viele Menschen wird die Befriedigung dieses Bedürfnisses immer schwieriger, denn es fehlt am nötigen Startkapital und die steigenden Immobilienpreise verstärken diesen Effekt. Mit Brickwise wollen wir möglichst vielen Menschen diesen Zugang ermöglichen, denn wir sind davon überzeugt, die Welt wäre eine bessere, wenn jede:r die Möglichkeit hätte, einen Teil davon zu besitzen. "



Online-Umfrage mit rund 500 Befragten

Die Antworten wurden von MindTake im Rahmen einer wöchentlichen Omnibus-Umfrage mit rund 500 Befragten ermittelt. Befragt wurden Menschen im Alter von 15 bis 69 Jahren. Die Ergebnisse sind damit Bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region.

Brickwise

Brickwise ist die erste mobile Plattform für Immobilieninvestments, über die digitalisierte Anteile an Eigentumswohnungen, Villen, mehrstöckigen Zinshäusern sowie Gewerbeimmobilien unter modernsten Sicherheitsvorkehrungen und transparenten Bedingungen bereits ab € 100 gehandelt werden können. Das österreichische Fintech-Startup Brickwise bringt interessierte Investor:innen und Immobilienverkäufer:innen auf einem mobilen Marktplatz zusammen und ermöglicht ihnen den Handel digitalisierter Immobilienanteile mit nur wenigen Klicks. Dafür werden Immobilien in kleine digitale Anteile zerteilt und in ein, blockchain-basiertes Register übertragen, das wie ein digitales Grundbuch funktioniert. Rechtlich handelt es sich bei diesen Anteilen um digitale Genussscheine mit Eigenkapitalcharakter. Die innovative Basis für die Handelsplattform liefert die Blockchain-Technologie, die als besonders sicher gilt. Dank der Stückelung der Immobilien in Anteile, öffnet Brickwise den Immobilienmarkt erstmals auch für all jene, die aufgrund der üblicherweise sehr hohen Einstiegspreise bisher keinen Zugang zum Immobilienmarkt hatten. Investor:innen profitieren wie Wohnungs- oder Hauseigentümer:innen von Mieteinnahmen und einer möglichen Wertsteigerung der Immobilie.

