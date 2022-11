Adventshauptstadt Wien: 17 Weihnachtsmärkte mit über 900 Ständen öffnen heuer die Pforten!

Jubiläum: 300 Jahre Weihnachtsmärkte in Wien – Eröffnung ab 10. November

Wien (OTS) - Glitzernder Christbaumschmuck, tausende Geschenksideen aller Art und natürlich Glühwein, Punsch und sonstige Köstlichkeiten: Ab 10.11. öffnen die bunten und abwechslungsreichen Wiener Christkindl- und Weihnachtsmärkte wieder ihre Pforten zur Freude von Groß und Klein, Wiener*innen und Wien-Besucher*innen!

Wien ist unangefochten die Adventshauptstadt Europas: Die Stadt feiert heuer 300 Jahre Weihnachtsmarkt und zum Jubiläum laden 17 Märkte mit insgesamt 905 Ständen – darunter 161 Gastro-Stände - zu glitzernder Unterhaltung, Kulinarik und abwechslungsreichen Einkaufsmöglichkeiten ein. In keiner anderen Stadt in der EU gibt es mehr Weihnachtsmärkte als hier! Der größte Adventmarkt ist mit 125 Ständen heuer der Weihnachtsmarkt am Spittelberg.

Wie jedes Jahr werden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt Wien bewilligt und kontrolliert. Das Marktamt wird auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene genau unter die Lupe nehmen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Adventmärkten. „Wir freuen uns, die Weihnachts- und Christkindlmärkte in Wien zum 300. Jubiläum in so großem Umfang und ohne Einschränkungen möglich machen zu können“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Folgende von privaten Organisator*innen veranstaltete Advents- und Weihnachtsmärkte werden in Wien abgehalten:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

Anzahl der Stände 97 davon 16 Gastronomie

Öffnungszeiten: 19.11.2022 - 26.12.2022, Täglich 10.00-21.30 Uhr,

Ausnahme: 24.12.2022 bis 26.12.2022: 10.00-18.30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

01/4090040

Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung

Anzahl der Stände 58 davon 7 Gastronomie

Öffnungszeiten: 18.11.2022 bis 23.12.2022, Täglich 10.00-21.00 Uhr

www.altwiener-markt.at

0680/133 58 75

Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1

Anzahl der Stände 77 davon 25 Gastronomie

11.11.2022 bis 23.12.2022 Mo-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-So + 8.12.2022: 10.00-21.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

01/4798987

Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, Wien 1

Anzahl der Stände 72 davon 11 Gastronomie

Öffnungszeiten: 16.11.2022 bis 26.12.2022, So-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-Sa: 11.00-21:30 Uhr, 24.12.2022: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2022: 11.00-19:00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

01/ 407 31 30

Adventgenussmarkt bei der Oper, Wien 1, Mahlerstraße

Anzahl der Stände 11 davon 1 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 23.12.2022, Täglich 11.00-21.00 Uhr

www.adventgenussmarkt.at

01/493 20 29

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, Wien 1

Anzahl der Stände 43 davon 5 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 26.12.2022, Täglich 11.00-21.00 Uhr

24.12.2021: 11.00-16.00 Uhr 25.+26.12.2022: 11.00-19.00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

01/ 407 31 30

K. u. k. Weihnachtsmarkt Michaelerplatz, Wien 1

Anzahl der Stände 18 davon 3 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 26.12.2022, Täglich 10.00-20.00 Uhr

24.12.2020: 10.00-17.00 Uhr

www.vzfm.at

01/5471987

Weihnachtsdorf Schoss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27

Anzahl der Stände 42 davon 6 Gastronomie

Öffnungszeiten: 18.11.2022 bis 26.12.2022, Mo-Fr: 11.00-21.00 Uhr, Sa-So: 10.00-21.00 Uhr

24.12.2022: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2022: 11.00-19.00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

01/407 31 30

Artadvent vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark

Anzahl der Stände 78 davon 12 Gastronomie

Öffnungszeiten: 18.11.2022 bis 23.12.2022, Täglich 11.00-21.00 Uhr

www.divinaart.at

0664/445 77 38

WeihnachtsQuartier im MQ, Wien 7, Museumsplatz 1, MuseumsQuartier Wien Arena 21, Foyer und Ovalhalle

Anzahl der Stände 104 davon 1 Gastronomie

Öffnungszeiten: 25.11.2022 bis 27.11.2022

Freitag: 14.00-20.00 Uhr, Samstag: 10.00-20.00 Uhr, Sonntag: 10.00-18.00 Uhr

weihnachtsquartier.at

01/817 416 50

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel

Anzahl der Stände 125 davon 37 Gastronomie

Öffnungszeit: 11.11.2022 bis 23.12.2022, Mo-Do: 14.00-21.00 Uhr, Fr und am 7.12.: 14.00-21.30 Uhr, Sa: 10.00-21.30 Uhr, So/Feiertag: 10.00-21.00 Uhr

www.spittelberg.at

0699/124 88 593

Weihnachtsdorf Unicampus/Altes AKH, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH

Anzahl der Stände 42 davon 8 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 23.12.2022, Mo-Mi: 14.00-22.00 Uhr, Do-Fr: 14.00-23.00 Uhr

Sa: 11.00-23.00 Uhr, So: 11.00-21.00 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

01/407 31 30

Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

Anzahl der Stände 15 davon 3 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 24.12.2022, Tägl. 10.00-20.30 Uhr, 24.12.2022: 10.00-18.00 Uhr

www.vzfm.at

01/5471987

Adventmarkt Meidling, Wien 12, Meidlinger Hauptstraße

Anzahl der Stände 12 davon 2 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 24.12.2022, Tägl. 10.00-20.30 Uhr, 24.12.2022: 10.00-18.00 Uhr

www.vzfm.at

01/5471987

Kultur- u. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13, Schloss Schönbrunn

Anzahl der Stände 75 davon 13 Gastronomie

Öffnungszeiten: 19.11.2022 bis 26.12.2022, Täglich 10.00-21.00 Uhr

24.12.2022: 10.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2022: 10.00-18.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.co.at

01/817 416 50

Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark

Anzahl der Stände 21 davon 7 Gastronomie

Öffnungszeiten: 11.11.2022 bis 23.12.2022, Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 12.00-22.00 Uhr

www.weihnachtimpark.at

0664/993 49 35

Adventmarkt Floridsdorf, Wien 21, Franz Jonas Platz

Anzahl der Stände 15 davon 4 Gastronomie

Öffnungszeiten: 10.11.2022 bis 24.12.2022, Täglich 8.00-21.00 Uhr, 24.12.: 8.00-18.00 Uhr

0676/739 61 61

Geschichte der Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien

1722 fand erstmals in Wien auf der Freyung der Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt. Im Jahr 1903 wurden die Standbauten erneuert und der Christkindlmarkt erhielt erstmals eine elektrische Beleuchtung. Im Jahr 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt. Seit den 1980er Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachts- und Christkindlmärkte vom Marktamt bewilligt und abgehalten. Die ehemaligen Plätze des einstigen Nikolomarktes sind dabei heiß begehrt.

