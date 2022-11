Unternehmens-Netzwerk Gemeinwohl-Ökonomie Österreich blickt auf erfolgreiches 360°//GOOD ECONOMY FORUM 2022

Umfangreiche Nachschau zu Präsentationen und Praxistransfer gelebter Gemeinwohl-Ökonomie sowie neue Termine

Wien/Salzburg (OTS) - Umfangreich, vielfältig und spannend präsentierte sich das Programm beim 360°//GOOD ECONOMY FORUM am 24. und 25. Oktober in St. Virgil in Salzburg. Aktuelles zur EU-weiten CSRD-Richtlinie, Hintergründe zur Kreislaufwirtschaft, neue unternehmerische Beteiligungs-Modelle wie die Purpose-Economy, Best Practices-Austausch und viel Raum für Vernetzung. Die Nachschau bietet einen ORF-Beitrag zu nachhaltiger Beschaffung in Gemeinden, den inspirierenden Vortrag von Erwin Thoma zum Nachhören, eine umfangreiche Fotogalerie inklusive Graphic Recording. Siehe Nachschau: https://austria.ecogood.org/presse-360-forum/

Fortsetzung folgt: Der Termin - 30. und 31. Oktober 2023 - für das 360°//GOOD ECONOMY FORUM 2023 - kann schon reserviert werden. Eingeladen sind alle Unternehmen und Gemeinden, die am Systemwandel aktiv mitarbeiten und sich miteinander durch Zukunftskompetenz stärken wollen. Und davor sind weitere Events geplant, so ein Info-Nachmittag zur Gemeinwohl-Bilanz und dem Unternehmens-Netzwerk an sich, am 22.11.2022 in St. Virgil in Salzburg: https://austria.ecogood.org/unternehmens-netzwerk/

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohl-Ökonomie Österreich

Silvia Painer

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

0664 4201310, press-austria @ ecogood.org

https://austria.ecogood.org/silvia-painer