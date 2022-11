Wiener Kriseninterventionszentrum feiert 45-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - Das Wiener Kriseninterventionszentrum feiert am 4. November 2022 sein 45-jähriges Jubiläum mit einer Fachtagung im Zeichen der multiplen Krisen unserer Zeit. Das Angebot der Krisenintervention und Suizidprävention an der Telefon-Hotline, in der persönlichen Begleitung und online mittels Email-Beratung ist aktueller den je.

Am 4. November 2022 lädt das Kriseninterventionszentrum ein psychosoziales Fachpublikum in den Festsaal des Wiener Rathauses zu einer Tagung unter dem Motto „like a BRIDGE over troubled water – Krisenintervention in bewegten Zeiten“. Mit der ganztägigen Veranstaltung feiert das Kriseninterventionszentrum sein 45-jähriges Bestehen.

Der Bedarf an Hilfe in persönlichen Krisen nimmt stetig zu, weil sich die multiplen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit belastend auf viele Menschen auswirken. Die Jubiläumstagung legt einen besonderen Fokus auf die Arbeit mit jungen Erwachsenen, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind. Sowohl in Umfragen als auch bei den im Kriseninterventionszentrum Hilfe suchenden jungen Menschen haben psychische Belastungen, aber auch Gefährdungen wie Suizidalität, deutlich zugenommen.

Die Folgen von Verlusten für die menschliche Psyche werden bei der Tagung ebenso erörtert wie das Thema „Gewalt in der Familie“, und zwar sowohl aus der Perspektive von Frauen als auch aus der Perspektive der Männer.

Krisenintervention bei Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung als auch die Auswirkungen der neuen Gesetzgebung zum Assistierten Suizid runden als weitere Inhalte, die unsere Gesellschaft zuletzt beschäftigt haben, die Tagung ab.

Das Kriseninterventionszentrum, das gerade auch in Zeiten erschwerter Mobilität und Verfügbarkeit aufgrund der Pandemie-Maßnahmen ununterbrochen für Betroffene erreichbar war, setzt seine Hilfeleistungen weiterhin um und bemüht sich durch Erweiterungen des Angebots dem Bedarf in der Bevölkerung gerecht zu werden.

