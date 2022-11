Infineon Austria kooperiert mit der Universität Zagreb bei energiesparender Mikroelektronik für die Dekarbonisierung

Villach/Zagreb (OTS) - Infineon Technologies Austria und die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik (FER) der Universität Zagreb haben eine akademische Kooperation in der Leistungselektronik gestartet. Mit der Zusammenarbeit wird die Weiterentwicklung energieeffizienter Technologien zur Dekarbonisierung vorangetrieben sowie einer der Schlüsselbereiche der europäischen Mikroelektronik-Kompetenzfelder gestärkt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Forschung und Entwicklung von mikroelektronischen Lösungen, die systematisch den Energieverbrauch senken sowie in der Ausbildung für diese Forschungsfelder. Dazu zählen beispielweise die Elektromobilität oder die energieeffiziente Erzeugung, Übertragung und Nutzung von Strom. Die Laufzeit dieser akademischen Kooperation ist zunächst auf sechs Jahre festgelegt. Mit der Leitung des Programms wurde Prof. Dr. sc. Željko Jakopović beauftragt. Die Zusammenarbeit ist Teil des Spillover-Engagements von Infineon Austria im Rahmen des Important Project of Common European Interest on Microelectronics (IPCEI ME).

DI Dr. Sabine Herlitschka, MBA, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria

"Konkrete wissenschaftliche und technologische Lösungen in der Leistungselektronik können wesentlich zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Dazu muss die Expertise im Bereich der universitären Forschung und Lehre noch enger mit bestehenden industriellen Kompetenzen verschränkt werden und genau das tun wir jetzt. Wir nennen das unsere 'Mission Zukunft' und freuen uns, hier mit der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Universität Zagreb zu kooperieren und gemeinsam die Stärken des Halbleiterstandortes Europa aktiv voranzubringen. Das ist eine einmalige Chance für junge Forscher*innen in einem hochattraktiven technischen Berufsfeld daran mitzuarbeiten und so unsere Welt umweltfreundlicher und sicherer zu machen."

Prof. Vedran Bilas, PhD, Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Universität Zagreb: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit mit Infineon zu verstärken, einem der wichtigsten Elektronikkonzerne Europas und weltweit führenden Unternehmen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Qualität und das Potenzial der FER in der Forschung und Entwicklung von Systemen der Leistungselektronik sowie für unsere Attraktivität für herausragende junge Talente. Ich bin mir sicher, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten vorteilhaft sein wird und dass wir gemeinsam neue Möglichkeiten schaffen werden".

Prof. Dr. sc. Željko Jakopović, PhD: "Ich bin mir sicher, dass dieses akademische Kooperationsprojekt zwischen Infineon und der FER die Kompetenzen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Lehre der Gruppe Leistungselektronik sowie der anderen Abteilungen der FER erheblich erweitern wird. Die geplante Einbindung prominenter Infineon Experten in den Lehrprozess durch Einladung zu Vorlesungen und Workshops gibt unseren Studierenden und Forschern einen direkten Zugang zu den neuesten technologischen Errungenschaften auf dem Gebiet der Mikroelektronik, der Leistungshalbleiter-Bauelemente und der damit verbundenen Anwendungen auf dem Gebiet der Leistungselektronik".

Forschungen zu Netzstabilität, Elektromobilität und intelligenten Steuerungssystemen

Im Rahmen der akademischen Kooperation stehen Lösungen für energieeffiziente Anwendungen im Fokus. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung von theoretischen Konzepten zur Stabilität von Stromnetzen, Forschungsarbeiten im Bereich der Elektromobilität sowie die Maximierung von Energieeinsparungen mit intelligenten Steuerungssystemen, beispielsweise durch Algorithmen, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen. Darüber hinaus werden Design- und Prüfmethoden für analoge, digitale und Mixed-Signal-Schaltungen für Anwendungen in der Leistungselektronik entwickelt.

Mit der Zielsetzung, den Pool an MINT-Talenten in Europa durch diese Zusammenarbeit zu erweitern, planen die Kooperationspartner künftig auch speziell auf die Leistungselektronik ausgerichtete Ausbildungsprogramme an der FER-Fakultät der Universität Zagreb. Parallel dazu bietet Infineon Austria den Studierenden eine Reihe von Leistungen an, die von fachspezifischen Workshops über die Unterstützung von PhD-Studierenden bis hin zu Industriepraktika für Bachelor- und Masterstudierende reichen.

