Paramount und Virgin Media vereinbaren eine neue mehrjährige Vertriebspartnerschaft für Streaming-Dienste und Senderportfolio im Vereinigten Königreich

London (ots/PRNewswire) - Der erneuerte Vertrag sieht vor, dass der SVOD-Dienst Paramount+ im Jahr 2023 auf Virgin TV debütiert und die Verbreitung von Pluto TV, dem führenden kostenlosen, werbegestützten TV-Dienst (FAST), erweitert wird.

PARAMOUNT-LOGO HERUNTERLADEN | VIRGIN MEDIA-LOGO HERUNTERLADEN

Paramount und Virgin Media haben heute eine neue mehrjährige Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben, mit der sie ihre bestehende langfristige Partnerschaft für die Streaming-Dienste und linearen Kanäle von Paramount im Vereinigten Königreich erweitern.

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird Paramount+, der globale Video-on-Demand-Dienst (SVOD) für Abonnenten, 2023 auf Virgin TV debütieren. Die vollständige App-Integration auf den Set-Top-Boxen von Virgin Media ermöglicht es Kunden, auf mehr als 8.000 Stunden exklusiver Originale, Blockbuster-Filme und kultiger Serien aller Genres von Paramounts weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter SHOWTIME® und Paramount Pictures, zuzugreifen.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Pluto TV, der führende kostenlose, werbegestützte TV-Dienst (FAST), auch über die innovativen Dienste TV360 und Stream von Virgin Media im Vereinigten Königreich verbreitet. Damit werden neue Kunden erreicht und der Zugang zu mehr als 100 kuratierten Kanälen ermöglicht, darunter Hell's Kitchen, CSI: Miami und MTV Movie Hits, saisonale und thematische Kanäle wie Pluto TV Halloween und Pluto TV Crime sowie eine Reihe von Filmen und On-Demand-Serien. Im Jahr 2023 wird das Programm von Pluto TV auch in einer speziellen FAST-Sektion der elektronischen Programmzeitschrift von Virgin TV erscheinen, die den Kunden einen reibungslosen Zugang zu den Kanälen ermöglicht.

Die Kunden von Virgin Media TV werden sich auch weiterhin über Tausende Stunden Unterhaltung von Paramounts Pay-TV-Marken MTV, Comedy Central und Nickelodeon freuen können, sowie über die fortlaufende Verbreitung der frei empfangbaren Marke Channel 5, ihr digitales Senderportfolio und den On-Demand-Service My5 von Channel 5.

Sarah Rose, Chief Operations and Commercial Officer, Vereinigtes Königreich & Kanada, bei Paramount, sagte: „Unsere langjährige Partnerschaft mit Virgin Media hilft uns auch weiterhin, das Potenzial der Inhalte von Paramount zu erschließen. Die weitere Verbreitung unserer SVOD- und FAST-Dienste, Paramount+ und Pluto TV, wird unsere ehrgeizigen Wachstumspläne für das Streaming im Vereinigten Königreich ebenso unterstützen wie unser beliebtes Portfolio an frei empfangbaren und Pay-TV-Kanälen."

David Bouchier, Chief TV and Entertainment Officer bei Virgin Media O2, sagte: „Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden noch mehr großartige Unterhaltung zu bieten, an der sie sich erfreuen können, wann und wo immer sie wollen. Unsere erweiterte Partnerschaft mit Paramount bietet nicht nur Zugang zu preisgekrönten Drama-, Comedy-, Musik- und Kinderkanälen, sondern auch zu FAST-Kanälen über Pluto TV und Premium SVOD mit Paramount+. Das ist eine fantastische Neuigkeit für unsere Kunden und gibt ihnen noch mehr, worauf sie sich im nächsten Jahr freuen können."

Informationen zu Paramount Global

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) ist ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum schafft. Zu seinem Portfolio an Verbrauchermarken gehören unter anderem CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV und Simon & Schuster, die von namhaften Studios, Netzwerken und Streaming-Diensten getragen werden. Das Unternehmen hat den größten Anteil am US-Fernsehpublikum und verfügt über eine der wichtigsten und umfangreichsten Bibliotheken der Branche mit TV- und Filmtiteln. Paramount Global bietet nicht nur innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte an, sondern auch leistungsstarke Produktions-, Vertriebs- und Werbelösungen.

Für weitere Informationen über Paramount besuchen Sie bitte www.paramount.com und folgen Sie @ParamountCo auf den sozialen Plattformen.

PARA-IR

Informationen zu Virgin Media O2

Virgin Media O2 startete am 1. Juni 2021 und kombiniert das größte und zuverlässigste Mobilfunknetz des Vereinigten Königreichs mit einem Breitbandnetz, das die schnellsten weithin verfügbaren Breitbandgeschwindigkeiten bietet. Es handelt sich um eine kundenorientierte Organisation, die eine Reihe von Konnektivitätsdiensten an einem Ort zusammenführt und eine klare Mission hat: das Land zu modernisieren. Virgin Media O2 ist die Unternehmensmarke des 50:50-Joint-Ventures zwischen Liberty Global und Telefónica SA und eines der größten Unternehmen im Vereinigten Königreich.

Virgin Media O2 hat die Einführung von Gigabit-Breitbandgeschwindigkeiten in seinem gesamten Netzbereich im Jahr 2021 abgeschlossen und plant, sein Festnetz bis 2028 auf Glasfaser bis zum Endkunden aufzurüsten. Im Januar 2022 kündigte es außerdem an, dass es das einzige große Mobilfunknetz sein wird, das die Roaming-Gebühren in Europa nicht wieder einführt.

Heute bietet das Unternehmen preisgekrönte Breitband- und WLAN-Konnektivität für Privathaushalte sowie einen vernetzten Unterhaltungsdienst an. Damit werden Live-TV, Tausende von Stunden an On-Demand-Programmen und eine große Auswahl an Apps für Kunden über eine Set-Top-Box und unterwegs über Tablets und Smartphones angeboten.

Außerdem bietet es 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunkdienste an und ist das Netz der Wahl für die virtuellen Mobilfunknetzbetreiber giffgaff, Sky Mobile und Lycamobile. Außerdem betreibt es ein 50:50-Joint-Venture mit Tesco für Tesco Mobile.

Virgin Media O2 Business spielt eine führende Rolle bei der Unterstützung des öffentlichen Sektors und von Unternehmen jeder Größe. Dies umfasst eine Vielzahl von verwalteten Konnektivitätsdiensten und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, Sicherheit, Dateneinsicht, private 5G-Netzwerke und Cloud-Lösungen sowie Großhandelsdienste für andere Betreiber und Partner.

Virgin Media O2 setzt sich dafür ein, die Macht der Konnektivität zu nutzen, um Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich zu stärken, die digitale Kluft zu schließen und zum Aufbau einer integrativen, widerstandsfähigen und kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen. Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Ende 2040 den gesamten Betrieb, die Produkte und die Lieferkette kohlenstofffrei zu machen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/17476 26/Paramount_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/medi a/1936312/Virgin_Media_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/paramount-und-virgin-media-vereinbaren-eine-neue-mehrjahrige-vertriebspartnerschaft-fur-streaming-dienste-und-senderportfolio-im-vereinigten-konigreich-301667730.html

Rückfragen & Kontakt:

Paramount: Harriet Otoo | harriet.otoo @ vimn.com | +44 (0)7974307199; Ashley Priest | ashley.priest @ paramount.com | +1 (646) 285-6081; Virgin Media: Olivia McKee | olivia.mckee @ virginmediao2.co.uk