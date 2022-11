Stadt Wien vergibt Auszeichnungen für Kinder- und Jugendbücher

Wien (OTS) - Die Kinder- und Jugendbuchpreise für das Jahr 2022 gehen an "Faszination Krake" von Michael Stavarič und Michèle Ganser, "Wer als erster" von Michael Hammerschmid und "Guten Morgen, schöner Tag" von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher. Den Illustrationspreis erhält Barbara Hoffmann für das Buch "Alles, was gesagt werden muss". Am Montag, dem 12. Dezember 2022 um 16 Uhr, findet die feierliche Verleihung im Wappensaal des Wiener Rathauses statt.

“Der Grundstein für eine lebenslange Leidenschaft für Literatur wird meist schon im Kindesalter gelegt. Umso wichtiger finde ich es, herausragende Autor*innen und Illustrator*innen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur auszuzeichnen und in ihrem Engagement zu unterstützen”, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. “Die prämierten Werke überzeugen durch ihre lyrische Vielstimmigkeit und ihre Fähigkeit, relevante gesellschaftspolitische Themen kindgerecht aufzubereiten.”

Die Stadt Wien stiftet zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur jährlich drei Kinder- und Jugendbuchpreise sowie einen Illustrationspreis. Jedes Jahr werden die besten neuerschienenen Kinder- und Jugendbücher von in Österreich lebenden Autor*innen sowie Illustrator*innen, die in Wiener Verlagen erschienen sind, ausgezeichnet. Die drei Kinder- und Jugendbuchpreise sind mit je 4.000 Euro dotiert, der Illustrationspreis mit 3.000 Euro. Dieses Jahr gab es 10 Einreichungen mit insgesamt 34 Buchtiteln, aus denen eine Fachjury die vier preisgekrönten Titel kürte.

Begründungen der Jurymitglieder:

“Faszination Krake” von Michael Stavarič und Michèle Ganser (Leykam Verlag)

Dieses genresprengende, erzählende Sachbuch entführt die Leser*innen durch Schilderungen einer fiktiven, wissbegierigen Autorenfigur in die faszinierende Welt der Kopffüßer. Die begeisternde Erzählweise sorgt für eine Sogwirkung, die trotz Ausflügen in Evolutionsgeschichte, Genetik oder Schwerelosigkeit des Weltraums nie unübersichtlich oder beliebig wirkt, sondern sowohl in Text als auch Bild stets gut strukturiert und ästhetisch gestaltet ist. Bestechend ebenso die Illustrationen von Michèle Ganser, die in Schwarzweiß und Golddruck die Welt der Kraken wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig verspielt darzustellen vermag.

“Wer als erster” von Michael Hammerschmid (Verlag Jungbrunnen)

Eine Sammlung feinster Kinderlyrik voller Bewegung und Musikalität, in der jedes Gedicht für Überraschungen sorgt. Michael Hammerschmid erkundet sprachspielerisch die unterschiedlichen Facetten des kindlichen Alltags – sei es das leichtfüßige Tanzen („seifenblasensong“), das am Türstock ablesbare Wachsen („vonuntennachobengedicht“) oder der schmackhafte Duft des Backens („süße gelbe keksgedanken“). Genauso eigenwillig inszenieren die farbkräftigen Illustrationen von María José de Tellería diese lyrischen Stimmungsbilder.

“Guten Morgen, schöner Tag” von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher (Tyrolia Verlag)

Als erzählerischer Rahmen dient ein ganz normaler Tag im Leben eines bewusst geschlechtsneutral gehaltenen Kindes. In ansprechenden Vierzeilern erzählt die Autorin Elisabeth Steinkellner von alltäglichen Handlungen wie spielen, (vor-)lesen, einschlafen. Die detailreichen Bildwelten von Michael Roher bilden ganz selbstverständlich die Diversität der Gesellschaft ebenso ab wie zahlreiche (populär-)kulturelle Verweise. Literatur für die jüngsten Leser*innen auf ästhetisch höchstem Niveau.

“Alles, was gesagt werden muss” von Barbara Hoffmann (Verlag Jungbrunnen)

Das in drei Kapitel strukturierte Bilderbuch ist stimmig aus einer Hand erzählt. Abstrakte Figuren treffen auf konkret dargestellte Tierfiguren, sie alle erleben wesentliche Momente menschlichen Zusammenseins. Barbara Hoffmanns Illustrationen lassen alles zusammen – mittels fein gewählter Farben und Motive – zu einer genau durchdachten Komposition erklingen.

