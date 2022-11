Das BELVEDERE trauert um Kurt Hüpfner

Mit Kurt Hüpfner geht ein Mensch, der fernab vom Kunstbetrieb ein Werk geschaffen hat, das von einer äußerst vielschichtigen Auseinandersetzung mit Literatur, Philosophie, Musik geprägt ist. Viel zu spät kam dieses Werk ans Licht. Generaldirektorin Stella Rollig

Wien (OTS) - Tief betroffen vernahm das Belvedere die Nachricht vom Tod des österreichischen Künstlers Kurt Hüpfner.

Generaldirektorin Stella Rollig: Mit Kurt Hüpfner geht ein Mensch, der fernab vom Kunstbetrieb ein Werk geschaffen hat, das von einer äußerst vielschichtigen Auseinandersetzung mit Literatur, Philosophie, Musik geprägt ist. Viel zu spät kam dieses Werk ans Licht.

Nach Anfängen als Gebrauchsgrafiker und Karikaturist entwickelte der 1930 in Wien geborene Künstler ab den frühen 1960er-Jahren ein komplexes und eigenständiges Werk, das von (Kindheits-)Erinnerungen an das NS-Regime, die Kriegs- und die Nachkriegszeit geprägt ist. Sein mehr als 3100 Werke umfassendes Œuvre beinhaltet Plastiken, Assemblagen, Collagen, Gemälde, Wandbehänge, Karikaturen, Druckgrafik (Siebdruck), Konvolute, Textbilder sowie zahlreiche Zeichnungen und Graphic Novels.

Nach einem prägenden Besuch der Ausstellung Pop etc. 1964 im damaligen 20er Haus schuf Hüpfner Zeichnungen, Gemälde und Assemblagen, die sich am Formenvokabular der Pop-Art orientierten, inhaltlich jedoch Themen wie Politik, Krieg und Literatur aufgriffen. In den 1970er-Jahren entwickelte der Künstler einen gänzlich individuellen Stil. Seine kleinformatigen Gips- und Terrakottaplastiken, oftmals mit Ölfarbe bemalt, sind vielfältige „magische Geschöpfe“, von denen jedes eine eigene Geschichte zu erzählen vermag.

Hüpfners künstlerisches Arbeiten blieb lange Zeit von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Mit der von Harald Krejci kuratierten Ausstellung Kurt Hüpfner – Aus dem Verborgenen würdigte das Belvedere 2016 das Lebenswerk des Künstlers mit einer ersten Einzelpräsentation in einem Museum. Die Ausstellung im 21er Haus (heute Belvedere 21) ließ ihn als Neuentdeckung innerhalb der österreichischen Kunstgeschichte in Erscheinung treten. 2018 veröffentlichte das Belvedere ein umfangreiches Online-Werkverzeichnis zu Hüpfner. Rund vierzig seiner Arbeiten befinden sich heute in der Sammlung des Belvedere.

Mit Kurt Hüpfners Tod verlieren die Kunstwelt und das Belvedere einen visionären Einzelgänger der österreichischen Kunstszene. Seine einzigartige Sichtweise auf die Welt wird bleiben.

