„Bewusst gesund" über Neues auf dem Gebiet der Kataraktchirurgie (Grauer Star)

Am 5. November um 17.30 Uhr in ORF 2

Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund" am Samstag, dem 5. November 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Grauer Star – scharf sehen auf allen Ebenen

Wenn in zunehmendem Alter die Sehkraft nachlässt, dann ist meistens ein Katarakt oder Grauer Star die Ursache. Die altersbedingte Trübung der Augenlinse betrifft rund 99 Prozent der über 65-Jährigen. Der Graue Star ist zwar keine Krankheit und auch nicht gefährlich, kann allerdings die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Da es keine Medikamente gegen den Grauen Star gibt, ist die einzige wirkungsvolle Behandlung eine Operation, bei der die getrübte Linse durch eine klare Kunststofflinse ersetzt wird. Mit 50.000 bis 60.000 Eingriffen jährlich ist die Star-Operation die häufigste Operation überhaupt. Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien hat der Vorstand der Augenklinik Michael Amon nicht nur eine neue Multifokallinse entwickelt, sondern auch ein reversibles Verfahren. Gestaltung:

Larissa Putz

David Fuchs – Palliativmediziner und Literaturpreisträger

David Fuchs leitet seit Jahresbeginn die Palliativstation St. Louise am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz und kümmert sich gemeinsam mit seinem Team um schwerkranke Menschen sowie deren Angehörige. Neben der medizinischen Tätigkeit gilt die große Leidenschaft des Onkologen und Palliativmediziners der Literatur. So stand sein Debütroman „Bevor wir verschwinden“ bereits auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis. Nach einem weiteren Roman veröffentlichte Fuchs zuletzt einen Gedichtband, in dem Krankheiten thematisiert werden, die ihm in seinem Ärztealltag täglich begegnen.

Palliativmedizin

In Österreich benötigen jährlich rund 18.000 Menschen eine spezielle palliativmedizinische Behandlung. Dennoch gilt der Tod – und damit auch die Palliativmedizin – gesellschaftlich nach wie vor als Tabuthema. In „Bewusst gesund“ spricht Christine Reiler mit Dr. Eva Masel, Leiterin der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin der Universitätsklinik für Innere Medizin I von MedUni Wien und AKH Wien, über neue Möglichkeiten bei der palliativmedizinischen Betreuung sowie über neu entstandene Herausforderungen durch das Sterbeverfügungsgesetz, das hierzulande seit Beginn des Jahres in Kraft ist.

„Bewusst gesund“-Tipp: Diabetesformen und Wirkstoffe

Die Zahl der Diabetes-Erkrankungen steigt weltweit rapide an. Fachleute schätzen, dass in Österreich mittlerweile 700.000 Menschen an Diabetes Typ 2, am sogenannten Altersdiabetes, erkrankt sind. Neben dieser häufigsten Form kennen die meisten noch Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, oder Schwangerschaftsdiabetes. Es gibt aber noch weitere Formen wie LADA- und MODY-Diabetes oder Prädiabetes. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, was hinter diesen Diagnosen steht und mit welchen Wirkstoffen diese behandelt werden.

Emotional – Yoga im Takt der Musik

„Inside Flow“ nennt sich ein noch recht unbekannter Yogastil, bei dem speziell ausgewählte Musik den Takt der Stunde angibt. Dem Rhythmus der Musik folgen nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern auch der Atemrhythmus der Praktizierenden. Dadurch soll ein meditativer Zustand erreicht werden. Zusätzlich können die Texte und die Melodien der Musik Emotionen ansprechen und freisetzen, die dann wiederum in Form von Yogabewegungen Ausdruck finden. Gestaltung: Vroni Brix

