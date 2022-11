Pressehintergrundgespräch: „Alter(n)sbilder: Was heißt (schon) alt?“

Denkanstöße zum sensiblen Umgang mit dem Bild des älteren Menschen in den Medien

Wien (OTS) - Ältere Menschen sind eine höchst heterogene Gruppe – „die Alten“ gibt es schlichtweg nicht. Alter ist immer auch eine Frage des Kontexts und nicht zuletzt der Fremd- und Selbstwahrnehmung. Nur allzu häufig sind aber klischeehafte Zuschreibungen zur Hand, „Alter(n)sbilder“, die die Vielfalt dessen, was Älterwerden bedeuten kann, stark reduzieren.

Welche Alter(n)sbilder gibt es, wie entstehen sie und wie werden sie transportiert? Welche Wirkung, welche Macht haben sie? Was „machen“ sie mit uns, mit unserer Gesellschaft?

Das Pressehintergrundgespräch „Alter(n)sbilder: Was heißt (schon) alt?“ ist diesem Themenkomplex gewidmet. Die Veranstaltung wendet sich an Vertreter:innen der Medien, die mit ihrer Arbeit wesentlich zur Bewusstmachung dieser Problematik und der Frage, welche Alter(n)sbilder sich in der Öffentlichkeit etablieren, beitragen können.

Wann: Donnerstag, 10. November 2022, 17:00 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Details zum Programm und den Vortragen finden Sie https://events.streaming.at/fgoe-20221110

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung und Rückfragen

Urban & Schenk medical media consulting

Barbara Urban: 0664/41 69 4 59, barbara.urban @ medical-media-consulting.at

Mag. Harald Schenk: 0664/160 75 99, harald.schenk @ medical-media-consulting.at

www.medical-media-consulting.at