Neue Ausbildung an der landwirtschaftlichen Fachschule Grabnerhof (Admont, Steiermark, Österreich)

Erfolgreiche Kooperation der LFS Grabnerhof, der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs.

Irdning-Donnersbachtal/Admont/Raumberg-Gumpenstein (OTS) - Zwischen 17. und 25. Oktober 2022 fand im Rahmen der oben genannten Kooperation, an der LFS Grabnerhof der neu geschaffene Lehrgang zum "Landwirtschaftlichen Facharbeiter mit Schwerpunkt Alpung und Behirtung" erfolgreich statt. Dieser umfasste die Themenbereiche Herdenschutz, Tiergesundheit sowie Herden- und Weidemanagement.

Dieser zukunftsweisende Lehrgang entstand auf Initiative des Direktors der LFS Grabnerhof Herrn Christian Forstner, basierend auf der dreijährigen Ausbildung zum herkömmlichen Landwirtschaftlichen Facharbeiter der LFS Grabnerhof.

Für den Schwerpunkt Alpung, Behirtung und Almwirtschaft wurde die bestehende Ausbildung um die Themen Herdenschutz, Herden- und Weidemanagement, Tiergesundheit, Arbeiten mit Hunden und dem möglichst stressfreien Umgang mit Nutztieren erweitert. Als Lehrende fungierten hauptverantwortlich Reinhard Huber von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und Dr. Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs. Die erweiterten Inhalte wurden durch die Vortragenden erarbeitet und aufbereitet. Sie basieren auf langjähriger Erfahrung und praxisorientierten Projekten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in den Bereichen Almwirtschaft und Kulturlandschaft sowie der Expertise und Projekten des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs.

Die Kursinhalte im Detail:

Tierhaltung und Weidewirtschaft

Herdenmanagement: Vom Einzeltier zur Herde, Fitness, Weideeignung, Herdenzusammensetzung, Tiergesundheit, Richtiger Umgang mit Weidetieren

Weidemanagement: Futterpflanzen, Futterwert, Futterqualität, Weideverfahren, Weidepflege - Beurteilung von Weideflächen, Standortwahl

Herdenschutz - Verhalten und Biologie von Beutegreifern, Überblick Maßnahmen

Arbeitshunde, Hütehunde, Herdenschutzhunde

Zäune: Einführung, Bauformen, Elektrizität, Praktischer Zaunbau

Weidepraxis: Auf- und Abtrieb, Weideorganisation, notwendige Infrastruktur auf der Alm, Wasserstellen, Gelände, Wetter und Naturgefahren

Der Kurs bestand zu gleichen Teilen aus theoretischem Unterricht der Themenbereiche sowie Praxisstunden im Stall, mit Nutztieren am Gelände der LFS Grabnerhof und im Rahmen von Exkursionen auf zwei verschiedenen Almen. Den Kurs absolvierten 6 Schülerinnen und 15 Schüler.

Für den Bereich Arbeits-, Hirten- und Herdenschutzhunde konnten zwei aktive Hirten als Gastvortragende gewonnen werden, die diesen Sommer am Stilfser Joch am Fuße des Ortlers in Südtirol unter alpinen Bedingungen rund 400 Schafe und 40 Ziegen gehütet haben. Mit dabei waren zwei ihrer Herdenschutzhunde und zwei Hütehunde. Die Hirten konnten im Rahmen einer Schulveranstaltung, über die Lehrgangsteilnehmer hinaus, das Handwerk eines Hirten vorstellen. Mit Schafen der LFS Grabnerhof konnte gezeigt werden, was die Arbeit mit Arbeitshunden, sowie das gesamte Hirtendasein, beinhaltet. Dieser Teil war sicher ein Highlight für die Kursteilnehmer und fand sehr positives Echo.

Das Ziel des neu geschaffenen Lehrgangs zum "Landwirtschaftlichen Facharbeiter mit Schwerpunkt Alpung und Behirtung" ist laut Direktor Forstner, junge angehende Landwirte auf neue Herausforderungen in der Almwirtschaft vorzubereiten und ihnen das dazu notwendige Wissen zu vermitteln. Dafür ist die Kooperation mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und dem Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs unverzichtbar. Ein zeitgemäß ausgebildeter Hirte schafft nicht nur die Voraussetzungen für Herdenschutz, sondern sorgt umfassend für das Tierwohl und die Pflege unserer Kulturlandschaft, welche durch den im Alpengebiet bereits stark spürbaren Klimawandel zusätzlich immer mehr unter Druck kommt.

Der Hirte, mit traditionellem Wissen, ist eine Antwort auf zukünftige Herausforderungen in der Almwirtschaft.

