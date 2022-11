Das Österreichische Trinkwasser wird zur Marke

Neuer Auftritt für das Trinkwasser bei der Österreichischen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (ÖVGW): Unser Trinkwasser. Ganz klar.

Wien (OTS) - Das Österreichische Trinkwasser ist sehr gut. Es kommt erfrischend kalt aus der Leitung. Es hat exzellente Qualität und ist quasi immer verfügbar und glasklar.

Und genau das ist das Problem.

Es ist so gut, dass es geradezu unsichtbar wird. Viel zu oft wird Trinkwasser als gegeben hingenommen. Einfach den Wasserhahn aufdrehen, und schon fließt es. Es ist jedoch ein wertvolles Gut, das wir nicht übersehen sollten. Die ÖVGW rückt seit vielen Jahren die Leistungen der österreichischen Wasserversorger zur Sicherung der Qualität des heimischen Trinkwassers in den Vordergrund. Nun erfolgt ein weiterer Vorstoß, um den Wert des scheinbar so Selbstverständlichen deutlich zu machen.

Die ÖVGW beauftragte die Agentur Spießer & Spinner, einen neuen Markenaufritt für das Trinkwasser zu schaffen, ein einheitliches Bild, das für das österreichische Trinkwasser steht und im Gedächtnis der Bevölkerung verankert werden soll. Für den Relaunch wurde ein komplett neues Corporate Design in einem modernen und zukunftsfähigen Look entwickelt. Dabei wird auf eine klare Formsprache gesetzt, die kommuniziert, dass das Österreichische Trinkwasser immer in Bewegung ist. Auch dass es mit seiner ausgezeichneten Qualität Wellen schlägt, spiegelt sich im Logo und weiteren Bildelementen wider. Abgerundet wird das Design durch eine sympathische Typografie und ein Icon-Set, das die Marke greifbar macht.

Wolfgang Nöstlinger, ÖVGW-Vizepräsident: „Es gibt keine wichtigere Ressource als Wasser. Wir wollen die Menschen über die Arbeit der Trinkwasserversorger aufklären und den berechtigten Stolz der Menschen in Österreich auf ihr Trinkwasser mit dem neuen Design noch weiter steigern. Trinkwasser geht uns alle etwas an. Es liegt in unser aller Verantwortung, dass wir auch in Zukunft sorgenfrei unsere wichtigste Ressource nutzen können.“

Bei einem neuen Markennamen blieb es natürlich nicht. Der Trinkwasser-Auftritt wurde komplett neu gestaltet. So haben die Social Media Kanäle der ÖVGW ein grundlegendes Update erhalten. Mit unsertrinkwasser.at ist eine zentrale Informationsplattform online gegangen, bei der sich die Konsumentinnen und Konsumenten sicher sein können, dass alle enthaltenen Fakten zum Trinkwasser übersichtlich, seriös, faktenbasiert und objektiv dargestellt werden.

Die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die Interessenvertretung der österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt rund 270 Wasserversorger und vertritt über Kooperationen mit Landesverbänden mehr als 1.500 Landesverbände. Diese beliefern circa 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird zu 100 % aus Grundwasser und Quellen gewonnen. Die ÖVGW ist mit ihren Mitgliedern die Hüterin der Trinkwasserressourcen. Diese Verantwortung nehmen sie gerade in der Klimakrise besonders ernst und setzen sich in vielfältiger Weise für den Schutz des Grundwassers und der Quellgebiete ein.

Auch für Krisenfälle sind die Wasserversorger gut gerüstet und können jederzeit Trinkwasser in gewohnt hoher Qualität und ausreichender Menge bereitstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unsertrinkwasser.at.



